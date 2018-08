Google testa la scheda Esplora anche su YouTube per Android

Google testa la scheda Esplora anche su YouTube : Dopo un periodo di test su iOS, la scheda Esplora è in fase di test sulla versione Android di YouTube, anche se si tratta di una funzione sperimentale. L'articolo Google testa la scheda Esplora anche su YouTube proviene da TuttoAndroid.

Google Maps sta testando una nuova finestra separata per le mappe : I vari team di sviluppo dietro le applicazioni testano continuamente modifiche all’interfaccia che potrebbero o non potrebbero arrivare come futuri aggiornamenti. Questa volta […] L'articolo Google Maps sta testando una nuova finestra separata per le mappe proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando delle nuove modifiche all’interfaccia di Google Play Giochi : Google Play Giochi potrebbe presto subire delle modifiche all’interfaccia di alcune delle sue sezioni, in linea con quelle che sono le nuove direttive del […] L'articolo Google sta testando delle nuove modifiche all’interfaccia di Google Play Giochi proviene da TuttoAndroid.

Google lancia un nuovo programma per testare le patch di sicurezza : Google presenta un nuovo programma che consente ai produttori di smartphone di verificare l'efficacia delle rispettive implementazioni delle patch di sicurezza. L'articolo Google lancia un nuovo programma per testare le patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

I dipendenti di Google protestano : niente motore di ricerca "truccato" per la Cina : Per l'azienda che si è data come scopo organizzare tutte le informazioni del mondo, un obiettivo interno non da poco. Follow @antoniodini

Protesta dei lavoratori Google contro una versione censurata in Cina : Protesta di oltre 1400 lavoratori di Google contro la possibilità di censura del sito, come richiesto dalla Cina. L'azienda infatti starebbe valutando l'idea di rispettare le richieste del governo cinese. Una lettera è stata rivolta ai dirigenti affinchè rivedano i criteri etici dell'azienda.Il New York Times, che è riuscito ad avere una copia della lettera, dà voce ai dipendenti del colosso, che si lamentano anche del modo in cui hanno ricevuto ...

Google - protesta dipendenti 'piano Cina' : 9.36 Oltre mille dipendenti di Google hanno espresso in una lettera la loro contrarietà al piano segreto per mettere a punto un motore di ricerca volto a soddisfare la censura cinese. Lo ha rivelato uno dei promotori dell'iniziativa. Nella lettera si richiamano i dirigenti a rivedere i criteri etici e di trasparenza nelle politiche aziendali. La lettera ricalca quella scritta contro il progetto 'Maven', un contratto militare con gli Stati ...

App Google sta testando una nuova scheda Top Apps ripresa da Google Go : App Google mostra una nuova scheda, chiamata Top Apps, che va a sostituire la scheda Recenti, con un look ripreso dalla versione Go. L'articolo App Google sta testando una nuova scheda Top Apps ripresa da Google Go proviene da TuttoAndroid.

Google testa su Chrome Canary una funzione per sveltire fino al 35% il caricamento delle pagine : Che sia l'apertura di un'app o di una pagina web, la parola chiave è sempre quella: rapidità L'articolo Google testa su Chrome Canary una funzione per sveltire fino al 35% il caricamento delle pagine proviene da TuttoAndroid.

Google testa la barra di navigazione che si adatta dinamicamente alla tonalità di Gboard : Da qualche settimana è stata notata una correlazione tra la tonalità della Gboard e il colore della barra di navigazione del sistema operativo L'articolo Google testa la barra di navigazione che si adatta dinamicamente alla tonalità di Gboard proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando le risposte rapide in Chrome per Android : Google sta conducendo dei test per le risposte rapide in Chrome per Android. L'introduzione del supporto alle risposte rapide sarebbe un importante passo in avanti per l'applicazione. L'articolo Google sta testando le risposte rapide in Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Immagini testa modifiche all’interfaccia per il Web : Google Immagini sta sperimentando un nuovo design che include un visualizzatore di foto simile a una cartolina e un carosello a forma di pillola L'articolo Google Immagini testa modifiche all’interfaccia per il Web proviene da TuttoAndroid.

Il Play Store testa una nuova interfaccia - Google Plus modifica la bottom bar : Google compie un paio di modifiche nelle app del Play Store e di Google Plus: nel primo caso troviamo cambiamenti nell'interfaccia di ricerca, nel secondo l'aggiunta di una tab nella bottom bar. L'articolo Il Play Store testa una nuova interfaccia, Google Plus modifica la bottom bar proviene da TuttoAndroid.

Google - 4.3 miliardi di multa Ue per Android/ Contestazione de Bruxelles : cosa chiesto ai produttori : Google, multa record: 4.3 miliardi per Android. Ultime notizie: abuso di posizione dominante da parte della società di Mountain View, è la più alta sanzione della storia(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:02:00 GMT)