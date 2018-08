Golf – Made In Denmark | ultimo passo verso la Ryder Cup

sportfair

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Al termine delInverranno ufficializzati gli otto giocatori ammessi di diritto nel team europeo. Poi il capitano Thomas Bjorn assegnerà le quattro wild card a sua disposizione Edoardo Molinari sarà l’unico italiano in campo nelIn(30 agosto-2 settembre), torneo dell’European Tour che si disputa sul percorso del Silkeborg Ry GC, ad Aarhus in Danimarca. E’ l’ultima gara valida per acquisire punteggio nelle classifiche che portano alla qualificazione diretta nella squadra europea diCup, ma in realtà i giochi sono già fatti e c’è soprattutto attesa per sapere a chi il capitano Thomas Bjorn destinerà le quattro wild card a sua disposizione. Lo comunicherà dopo questo evento. Degli otto che risultano ammessi di diritto sarà presente solo Thorbjorn Olesen, che insieme a Bjorn non poteva disertare l’Open nazionale. Sei competeranno nel PGA Tour per la ...