Golf – Cervino Open | Saracino e Pitoni in vetta dopo la prima giornata

(Di mercoledì 29 agosto 2018)le prime diciotto buche, i due azzurriguidano la classifica insieme all’austriaco Baltl Andrea, Stefanoe l’austriaco Timon Baltl sono in testa con 61 colpi (-7) nel, 13° torneo dell’Alps Tour 2018 e sesto appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private in svolgimento sul percorso delClub(par 68).il primo giro, i tre leader sono tallonati dall’amateur azzurro Jacopo Albertoni, dal francese Alexandre Daydou e dall’inglese Benjamin Wheeler, quarti con 62 (-6). Si conferma in un buon momento di forma lo spagnolo Santigao Tarrio, leader dell’ordine di merito, che ha chiuso in settima posizione con 63 (-5). Avvio positivo anche per il campione in carica inglese James Sharp, ottavo con 64 (-4). Tra gli italiani, hanno tenuto un buon ritmo Nunzio Daniele Lombardi, 11° con 65 (-3), Michele Cea, ...