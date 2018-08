Gol Kouame | prodezza in allenamento | il Genoa si stropiccia gli occhi VIDEO

L’esultanza di Kouame ed il fiuto del Gol di Piatek : il Genoa si rialza dopo una settimana terribile : Esultanza Kouame – La seconda giornata del campionato di Serie A ha già regalato importanti indicazioni per il proseguo del torneo, inizio con il botto per il Genoa, dopo il rinvio della gara contro il Milan in seguito al crollo del ponte Morandi, successo della squadra di Ballardini nella gara contro l’Empoli, 2-1 il risultato finale ma dominio ben più evidenti. I dubbi della vigilia sono stati spazzati via, in particolar modo ...