Gli sviluppatori di Cosmic Star Heroine si sono lamentati dello scarso supporto da parte

Con Devil May Cry 5 Gli sviluppatori si sono concentrati sulle richieste dei fan : Quando God of War è stato rilasciato qualche tempo fa, l'evidente cambio di rotta verso un RPG dai ritmi meno caotici (ovviamente rispetto ai precedenti capitoli) ha fatto discutere, tuttavia il gioco si è poi rivelato un successo. Gli sviluppatori di Devil May Cry 5 la pensano diversamente e hanno affermato di non aver mai preso in considerazione l'idea di deviare dallo stile hack and slash.Come riporta Gamingbolt, il Game Director Hideaki ...

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 sono consapevoli che molti giocatori non amano la prospettiva in prima persona : Il prossimo attesissimo RPG di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, sembra essere significativamente diverso da tutti gli altri giochi su cui hanno lavorato finora. Ovviamente, l'utilizzo della prospettiva in prima persona differenzia il titolo dalla trilogia di The Witcher e, questo, sarà l'unico modo in cui si potrà giocare, a differenza, ad esempio, dei giochi di Bethesda, che sono fatti per essere giocati in prima persona, ma anche in terza. Non ...

Gli sviluppatori di Sekiro : Shadows Die Twice spiegano perché non stanno facendo un nuovo Tenchu : Quando si è parlato per la prima volta di Sekiro: Shadows Die Twice l'anno scorso, molti credevano che sarebbe stato un nuovo Tenchu. Eppure, si è rivelato essere un progetto leggermente diverso. Alla Gamescom 2018 DualShockers ha parlato con il responsabile della comunicazione di FromSoftware, Yasuhiro Kitao, e gli ha chiesto se il gioco fosse ispirato alla vecchia e gloriosa serie ninja.Kitao-san ha spiegato che Tenchu ​​era ...

AGli sviluppatori iOS 12 beta 11 e tvOS 12 beta 9 - : iOS 12 cambia il modo in cui gli utenti iOS vedono il mondo con la realtà aumentata e con le Memoji ; le comunicazioni diventano divertenti ed espressive, e Screen Time aiuta gli utenti comprendere e ...

Dying Light 2 : Gli sviluppatori ringraziano i fan con un video : Come segnala Dualshockers, durante la scorsa settimana alla Gamescom lo sviluppatore Techland ha registrato un breve video per ringraziare i fan per tutti i loro messaggi e il supporto dimostrato a Dying Light 2 da quando il gioco è stato annunciato all'E3 durante la conferenza Microsoft.Nel video, gli sviluppatori sottolineano che tutto il duro lavoro che hanno messo in Dying Light 2, come i "massicci cambiamenti" e la mappa ancora più grande, ...

Cresce la “rivolta” contro App Store e Play Store da parte deGli sviluppatori : Cresce il numero di sviluppatori che contesta le tasse da versare a Google e Apple relative agli app Store dei due colossi dell'elettronica. L'articolo Cresce la “rivolta” contro App Store e Play Store da parte degli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

iOS 12 beta 10 aGli sviluppatori e beta 8 pubblica - : iOS 12 cambia il modo in cui gli utenti iOS vedono il mondo con la realtà aumentata e con le Memoji ; le comunicazioni diventano divertenti ed espressive, e Screen Time aiuta gli utenti comprendere e ...

Xiaomi cerca tester per portare MIUI 10 su POCO F1 - che strizza l’occhio aGli sviluppatori : Xiaomi sembra fare sul serio con il nuovo POCO F1: al via la fase di test per MIUI 10 e tra pochi giorni il codice sorgente del kernel, per aiutare la comunità degli sviluppatori. L'articolo Xiaomi cerca tester per portare MIUI 10 su POCO F1, che strizza l’occhio agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Stormdivers daGli sviluppatori di Resogun sarà un Battle Royale : pubblicato un nuovo trailer : Housemarque, studio di sviluppo finlandese che si è fatto un nome negli anni grazie a titoli arcade come Resogun, Nex Machina e Super Stardust, ha colto l'occasione della Gamescom 2018 per tornare a parlare del suo nuovo progetto Stormdivers, che segnerà l'esordio dello studio nel genere dei Battle Royale.Gli sviluppatori avevano presentato il gioco all'inizio dell'anno come un'esperienza fortemente orientata al multigiocatore, ma non avevano ...

Gli sviluppatori di Velocity 2X non riescono a trovare un publisher per un sequel : Solitamente un team di sviluppatori creatori di un titolo con valutazioni positive e migliaia di download non avrebbe certo problemi a trovare un publisher disposto a finanziarli per un sequel, tuttavia non è il caso dei creatori di Velocity 2X.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il motivo è semplice, Velocity 2X ha si ottenuto un successo strepitoso, ma solo grazie al fatto di essere stato inserito nella IGC riservata agli utenti Plus, ...

Ottava beta di iOS 12 - watchOS 5 e tvOS 12 aGli sviluppatori - : iOS 12 cambia il modo in cui gli utenti iOS vedono il mondo con la realtà aumentata e con le Memoji ; le comunicazioni diventano divertenti ed espressive, e Screen Time aiuta gli utenti comprendere e ...

Spyro Reignited Trilogy : Gli sviluppatori sarebbero ancora al lavoro sul terzo episodio e vorrebbero inserire tutti i giochi su disco : Come probabilmente saprete, qualche giorno fa è arrivata una notizia non proprio positiva per tutti i fan di Spyro in attesa della Reignited Trilogy. È stato infatti annunciato che l'uscita del gioco slitterà a novembre. Ma perché? Sicuramente ci sarà una causa che ha portato Activision a prendere una decisione simile e, alcune indiscrezioni trapelate in rete, suggeriscono che c'è ancora del lavoro da svolgere.Come segnala Gamingbolt, dunque, ...

Gli sviluppatori di Until Dawn registrano il misterioso marchio "Shattered State" : Supermassive Games è la casa di sviluppo che ha realizzato Until Dawn, il gioco horror uscito in esclusiva per PlayStation 4 nel 2015, rimembra Gematsu.Ebbene lo studio ha recentemente registrato in Europa il marchio "Shattered State" con tanto di logo, per cui la domanda sorge spontanea: che siano al lavoro su una nuova IP ancora da annunciare?Il marchio "Shattered State" è di appartenenza di Supermassive Games, e non di Sony Interactive ...

