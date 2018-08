Gli smartphone più belli secondo noi

SAR : Gli smartphone con tasso d’assorbimento più alto e con quello più basso : SAR, acronimo per Specific Absorption Rate o tasso d’assorbimento specifico, è una delle caratteristiche dello smartphone che, generalmente, non viene presa in considerazione eppure è molto importante per la salute. Ogni smartphone ha un proprio valore SAR che definisce la quantità di radiazioni emesse dal campo elettromagnetico generato dallo smartphone e dalle sue antenne. Valori più alti indicazioni maggiori radiazioni e di conseguenza ...

Quali sono Gli smartphone che emettono più radiazioni : Quali sono gli smartphone con valori Sar più alti e più bassi tra quelli che attualmente sono disponibili all’acquisto? Il valore Sar o tasso di assorbimento specifico va a esprimere la percentuale di energia elettromagnetica che viene assorbita dal corpo una volta esposto a un campo elettromagnetico a radiofrequenza. Il portale tedesco Statista ha pubblicato due infografiche che raccolgono i valori che sono stati diffusi dagli stessi ...

I 7 miGliori power bank per il tuo smartphone : Il mondo della telefonia mobile è sempre in continua evoluzione, tanto che oggi è possibile trovare smartphone di ogni tipo e per qualsiasi tasca. Sia che si tratti di un entry-level o dell’ultimo flagship appena presentato, il mercato offre una soluzione ad ogni esigenza. C’è un ma. E un accessorio che è essenziale più delle cuffiette. Nonostante gli smartphone risultino sempre più prestanti e abbiano superato la soglia psicologica ...

LG punta sulle batterie al nichel-cobalto-manganese per Gli smartphone dei prossimi anni : LG Chem ha annunciato che sta provando ad "allontanarsi" dalle batterie al cobalto per puntare su quelle a basso utilizzo di cobalto L'articolo LG punta sulle batterie al nichel-cobalto-manganese per gli smartphone dei prossimi anni proviene da TuttoAndroid.

Che cosa sa Google di noi : così Gli smartphone Android ci tracciano anche quando non li usiamo : I servizi gratuiti che quotidianamente Google offre a miliardi di persone in tutto il mondo, poi così gratuiti non sono. La moneta con la quale paghiamo l'utilizzo di Android, Gmail, Google Maps e tutto il resto, altro non è che i nostri dati. E la raccolta di Big G è a orario continuato, anche quando i nostri smartphone sono spenti. Un dossier lo spiega ...

Huawei supera Apple nel mercato europeo deGli smartphone - : ma il produttore ha continuato ad ogni modo a crescere nel resto del mondo a un ritmo impressionante e ora Huawei supera Apple nella classifica europea dei costruttori. Lo riferisce The Verge ...

Cinque accessori per sfruttare al meGlio il tuo smartphone : I moderni smartphone non sono come i cellulari di una volta. Offrono più prestazioni rispetto ai vecchi modelli ma dobbiamo prendercene più cura: devono essere ricaricati più spesso, hanno bisogno di una cover perché sono più fragili e l’ampia gamma di applicazioni pratiche (dalle foto al navigatore satellitare fino al controllo della nostra salute) lo hanno reso uno strumento talmente universale da aver bisogno di un gadget praticamente per ...

MIUI 10 8.8.23 corregge numerosi bug suGli smartphone supportati : Il team di sviluppo Xiaomi rilascia la versione 8.8.23 di MIUI 10, con numerosi bug fix per i dispositivi supportati, ma senza novità di rilievo. L'articolo MIUI 10 8.8.23 corregge numerosi bug sugli smartphone supportati proviene da TuttoAndroid.

Gli smartphone Meizu sono acquistabili presso il nuovo store su AliExpress : Meizu ha ufficialmente aperto un proprio store dedicato sul sito AliExpress, rendendo così più semplice l'acquisto di uno dei suoi smartphone in versione globale. L'articolo Gli smartphone Meizu sono acquistabili presso il nuovo store su AliExpress proviene da TuttoAndroid.

Tutti i nomi in codice deGli smartphone Xiaomi : Ecco l’elenco dei nomi in codice di Tutti gli smartphone Xiaomi fino agli ultimi dispositivi commercializzati. Codename / nomi in codice degli smartphone Xiaomi Tutti i nomi in codice degli smartphone Xiaomi I dispositivi Xiaomi hanno invaso anche il nostro paese. A quasi due mesi dal loro debutto in Italia sono tantissimi gli smartphone ed […]

Ecco perche è meGlio pagare le app e i giochi da installare nei nostri smartphone. #appstore #playstore : Oggi gli Store delle app dei nostri smartphone (principalmente Apple App Store e Google Play Store) sono piene di applicazioni e giochi di tutti i generi. Spesso però perdiamo tempo effettuando ricerche e ci ingegniamo su come scaricare le app gratis pur di non pagarle, e siamo disposti quasi a tutto per evitare di pagare pochi euro per le nostre app che ci interessano. Addirittura si arriva ad effettuare il jailbreak sui dispositivi Apple ...

Gli smartphone degli automobilisti possono essere usati per monitorare i ponti : Secondo uno studio condotto da un team di ricercatori del MIT, gli smartphone potrebbero aiutarci a rendere più sicure le nostre infrastrutture stradali L'articolo Gli smartphone degli automobilisti possono essere usati per monitorare i ponti proviene da TuttoAndroid.

iPhone e radiazioni - anche i melafonini tra Gli smartphone pericolosi - : Sono sempre più i pericoli che il mondo del web porta con sé. E se alcuni problemi arrivassero anche dal mezzo che ci connette ad internet? Stiamo parlando dei nostri smartphone, ormai i dispositivi che maggiormente adoperiamo durante ...