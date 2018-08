Procuratore Pennsylvania : "Vaticano sapeva deGli abusi" : Il Vaticano era a conoscenza degli abusi commessi da prelati su minori in varie diocesi cattoliche degli Stati Uniti ma anziché denunciarli li avrebbe addirittura coperti. Due giorni fa l'ex Nunzio apostolico in America, Monsignor Viganò, aveva tirato in ballo Papa Francesco dicendo che il Pontefice era a conoscenza delle violenze perpetrate da religiosi in USA. Oggi è il Procuratore generale della Pennsylvania Josh Shapiro ad affermare di ...

Il Papa e il dossier suGli abusi «Francesco amareggiato - ma non pensa alle dimissioni» : Stretti collaboratori del Pontefice hanno fatto sapere all’Ansa che Francesco non pensa a un passo indietro

Gli abusi del cardinale Usa - i dossier dei veleni e l'attacco al Papa : l'attacco a Bergoglio, che nelle ultime ore registra una nuova offensiva, è un'operazione che appare ben studiata a tavolino, ma rischia di innescare un vortice che può ritorcersi contro gli stessi ...

Procuratore Pennsylvania : "Il Vaticano ha coperto Gli abusi. Non so dire se il Papa sapesse" : Dopo il rapporto diffuso dalla Corte Suprema lo scorso 15 agosto arrivano altre rivelazioni sul maxi-scandalo di abusi sessuali in Pennsylavania. "Non c'erano solo abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano" dice alla Nbc il Procuratore generale della Pennsylvania, John Shapiro, riferendosi ai documenti della Chiesa analizzati dal Gran Jury, che aveva scoperto abusi su oltre mille ...

Il dossier di monsignor Carlo Viganò che accusa Papa Francesco : 'Sapeva deGli abusi sui minori' : Occorre abbattere l'omertà con cui vescovi e sacerdoti hanno protetto loro stessi a danno dei loro fedeli, omertà che agli occhi del mondo rischia di far apparire la Chiesa come una setta, omertà non ...

Viganò vs Papa Francesco "coprì abusi - si dimetta"/ Pedofilia - BergoGlio "dossier ex nunzio si commenta da sé" : Papa Francesco, l'attacco di mons. Viganò sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e la replica di Bergoglio

Viganò attacca Papa Francesco : "Coprì Gli abusi sui seminaristi - si dimetta" : La replica di Bergolio sul caso dell'arcivescovo EdgarMcCarrick: "Leggete il dossier e giudicate voi"

Il Papa : “Basta coprire Gli abusi chi vede deve parlare subito” : Sulla soluzione del caso della nave Diciotti «non ho messo lo zampino», bisogna «accogliere potendo integrare» ma anche valutare bene prima di far respingere i migranti che finiscono nuovamente nelle mani dei torturatori trafficanti di uomini. Papa Francesco dialoga con i giornalisti sul volo dell’Air Lingus che lo riporta in Vaticano dopo la trasf...

Irlanda - Papa Francesco alle famiglie : "amatevi come Cristo - Lui vi salva"/ "Perdono per Gli abusi pedofili" : Papa Francesco in Irlanda. Pedofilia e famiglie fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica accorsi in massa nel weekend, circa 35mila persone

La liturgia del "perdono" di Francesco per Gli abusi sessuali dei preti. "Decisi nella ricerca di verità e giustizia" : "Imploro il perdono del Signore per questi peccati, per lo scandalo e il tradimento avvertiti da tanti nella famiglia di Dio". Papa Francesco affronta in quattro occasioni nei due giorni della sua visita in Irlanda lo scandalo della pedofilia della Chiesa, in un clima di grande protesta per il comportamento del Vaticano, accusato di predicare bene, ma di non agire concretamente contro la piaga che ha mietuto molte vittime."Chiedo alla nostra ...

PAPA FRANCESCO IN IRLANDA : "CHIESA HA TRADITO CON Gli ABUSI"/ Pedofilia - "imploro perdono per famiGlia di Dio" : PAPA FRANCESCO in IRLANDA. Pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica accorsi in massa nel weekend, circa 35mila persone