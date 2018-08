Gigi D' Alessio e Anna Tatangelo | matrimonio a primavera

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sposano : le nozze in primavera : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio fiori d’arancio: matrimonio in vista già la prossima primavera dopo la separazione e il riavvicinamento Secondo quanto riportato sul settimanale Oggi, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non solo sono tornati insieme ma starebbero anche pensando ad un imminente matrimonio. Dopo la rottura, le foto insieme di quest’estate facevano ben sperare […] L'articolo Anna Tatangelo e Gigi ...

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sposano/ Arriva la conferma : cerimonia privata - “lei è tutta la mia vita” : Dopo un anno di lontananza, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, quest'estate, si sono riavvicinati e al settimanale Oggi hanno annunciato: "Ci sposeremo"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:05:00 GMT)

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sposano in primavera : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sposano. Il matrimonio è previsto per la prossima primavera. Questo è quanto rivela il magazine Oggi. La coppia dopo aver superato una pesante crisi ha ritrovato la serenità. I due cantanti sono tornati insieme e hanno deciso di compiere l’importante passo convolando a nozze. Pare che qualche notte fa Gigi abbia chiesto ad Anna di sposarlo e lei abbia accettato. La loro sarà una cerimonia, ...

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sposano : l’annuncio ufficiale : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sposi: c’è già la data del matrimonio? Dopo un anno dall’annuncio della loro separazione, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme. Lo dimostrano le tante immagini pubblicate sui settimanali le scorse settimane. Un nuovo dettaglio ha catturato l’attenzione del gossip: in una foto pubblicata sui social la bella cantante di Sora ha mostrato un anello al dito e da subito si ...

Anna Tatangelo - un anello rispunta al dito : ritorno definitivo da Gigi D’Alessio? : E così sembra proprio che la notizia che i fan della coppia aspettavano da un anno, cioè da quando si erano separati, è finalmente arrivata: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono davvero tornati insieme. O perlomeno questa è la direzione verso cui puntano tutti gli indizi a disposizione, che iniziano a diventare parecchi. La cantante è stata ospite, nella sera del 16 agosto su Italia Uno, nel corso della terza puntata di Battiti Live e, ...

Nozze imminenti fra Anna Tatangelo e Gigi D’ Alessio? : Torna l’amore tra Anna e Gigi, adesso si parla di Nozze imminenti Anna Tatangelo e Gigi D’ Alessio sono sempre più vicini, negli ultimi giorni sono stati visti in Sardegna in momenti di intimità, il settimanale “Diva e Donna” ha scattato foto nella villa di Porto Rotondo, inoltre c’ è un particolare che non passa inosservato: l’anello. Gabriele Parpiglia ha scritto: “Il cantante e l’amore della sua vita stanno trascorrendo una vacanza ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : dopo la crisi arriva il matrimonio? : Lady Tata e il mistero dell’anello. Non è ancora arrivata l’ufficialità ma Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo sarebbero tornati insieme: lo testimoniano le foto scattate dal settimanale Diva & Donna che documentano le vacanze in Sardegna dei due, che si trovano nella villa di Porto Rotondo del cantante di Non dirgli mai. La trionfatrice di Celebrity Masterchef inoltre da qualche tempo porta un vistoso anello ...

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio/ Al dito della cantante l’anello di fidanzamento - si sposano? : Anna Tatangelo è stata fotografata, in vacanza in Sardegna, con un anello di fidanzamento. Gigi D'Alessio, con cui ha da poco ritrovato serenità, ha deciso di sposarla?(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 11:10:00 GMT)

Anna Tatangelo - un anello rispunta al dito : ritorno definitivo da Gigi D’Alessio? : E così sembra proprio che la notizia che i fan della coppia aspettavano da un anno, cioè da quando si erano separati, è finalmente arrivata: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono davvero tornati insieme. O perlomeno questa è la direzione verso cui puntano tutti gli indizi a disposizione, che iniziano a diventare parecchi. La cantante è stata ospite, nella sera del 16 agosto su Italia Uno, nel corso della terza puntata di Battiti Live e, ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio : dopo la crisi arriva il matrimonio? : Non è ancora arrivata l'ufficialità ma Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sarebbero tornati insieme: lo testimoniano le foto scattate dal settimanale Diva & Donna che documentano le vacanze in Sardegna dei due, che si trovano nella villa di Porto Rotondo del cantante di Non dirgli mai.La trionfatrice di Celebrity Masterchef inoltre da qualche tempo porta un vistoso anello all'anulare che farebbero presagire addirittura le nozze dopo un ...

Clamoroso. Anna Tatangelo - vita stravolta. Com’è stata beccata la ex di Gigi D’Alessio : Sembrava che l’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sarebbe mai finito. E invece non è stato così. Si sono lasciati. Dopo 13 anni d’amore e “perfezione”, hanno capito che non era più aria di continuare. Amorilandia, cioè la villa dell’Olgiata a Roma dove viveva con lui ora non è più nulla. Non è più nulla dal 26 giugno quando “tutto quell’amore che ci lega da 13 anni non è bastato più” aveva raccontato Anna a Vanity Fair qualche tempo ...

Clamoroso. Anna Tatangelo - vita stravolta. Com’è stata beccata la ex di Gigi D’Alessio : Sembrava che l’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sarebbe mai finito. E invece non è stato così. Si sono lasciati. Dopo 13 anni d’amore e “perfezione”, hanno capito che non era più aria di continuare. Amorilandia, cioè la villa dell’Olgiata a Roma dove viveva con lui ora non è più nulla. Non è più nulla dal 26 giugno quando “tutto quell’amore che ci lega da 13 anni non è bastato più” aveva raccontato Anna a Vanity Fair qualche tempo ...

Anna Tatangelo - dopo la crisi con Gigi D'Alessio spunta un dettaglio alla mano : cambia tutto : dopo la tempesta che aveva messo in crisi Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio , i due cantanti sembrano tornati insieme più innamorati di prima. I paparazzi li hanno scovati più volte insieme, soprattutto ...

Gigi D'Alessio - note in libertà : 'I miei primi 25 anni di carriera' : 'Sarà una scaletta di soli successi. Di solito, si cerca di promuovere l'ultimo disco, invece ho capito che bisogna avere grande rispetto per chi spende dei soldi per venire a vederti. Il pubblico ...