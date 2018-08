Giappone - in calo la fiducia dei consumatori : Peggiora il sentiment dei consumatori Giapponesi nel mese di agosto, deludendo le attese degli analisti. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office ...

Giappone : indice attività complessiva in calo a giugno : In calo l'economia Giapponese nel mese di giugno. Lo conferma l'indice dell'attività complessiva che scivola dello 0,8% dopo il +0,1% del mese precedente

Giappone - surplus partite correnti in calo a giugno : Diminuisce a giugno il surplus delle partite correnti del Giappone. Secondo il Ministero delle Finanze Giapponese, MOF,, l'avanzo si è attestato a 1,176 miliardi di yen, in calo rispetto agli 1,938 ...

Giappone - superindice in calo ma sopra le attese : Nello stesso periodo, l' indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in calo a 116,3 punti da 116,8. L' indice differito , che invece cattura le prospettive per ...

Giappone : a giugno consumi famiglie in calo per 5° mese consecutivo : Roma, 7 ago. (AdnKronos/dpa) – Continua il calo dei consumi delle famiglie Giapponesi. Nonostante le misure di forte stimolo alla crescita dell’economia del Sol Levante, messe in atto dal primo ministro Shinzo Abe, a giugno si è registrata una nuova flessione per il quinto mese consecutivo: secondo quanto riportato oggi dal ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni, il decremento è stato dell’1,2% rispetto allo ...

Giappone - in calo la produzione industriale di giugno : In calo la produzione nelle fabbriche Giapponesi. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI ,, l'indice destagionalizzato della ...

Giappone - ondata di calore : 30 morti - : Temperature record, migliaia di persone in ospedale in tutto il Paese. Le autorità lanciano l'allarme, anche in vista dei giochi olimpici che si terranno a Tokyo fra luglio e agosto del 2020

Giappone - produzione industriale confermata in calo : Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, ha fatto segnare un decremento nel mese di maggio dello 0,2% .

Giappone - in calo l'indice Tankan : In calo l'indice Tankan Giapponese , il sondaggio trimestrale condotto dalla banca centrale che misura il sentiment delle grandi imprese manifatturiere verso l'economia. Nel trimestre chiuso a giugno , il dato comunicato dalla Banca del Giappone , BOJ, , risulta pari a 21 punti, rispetto ai 24 punti del mese precedente, risultando al di sotto delle attese ...

Giappone - produzione in calo meno delle attese : Frena la produzione nelle fabbriche Giapponesi, ma meno delle previsioni . Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI, , l'indice ...