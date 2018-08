Genova | sul progetto di Renzo Piano per ricostruire il ponte crollato

Genova - 43 lampioni sul nuovo ponte di Renzo Piano : "Uno per ogni vittima" : Niente stralli e piloni a forma di prua di nave: ecco il progetto dell'archistar per la sua Genova. "Non credo ai tempi...

"Il governo sul caso Genova? Statalizzare non è la soluzione" : Ma del resto loro sono interessati a risolvere il problema, non a farne oggetto di lotta politica'. La nazionalizzazione può essere una soluzione? 'Il governo ha deciso che la sua stella polare è ci ...

Crollo Genova - Procura : risultati in tempi non troppo lontani : Genova, 28 ago., askanews, - 'L'analisi che viene effettuata dai consulenti tecnici è alacre e fervida e ci aspettiamo dei risultati utili in tempi non troppo lontani ma non domani o dopodomani. ...

Il pm di Genova Francesco Cozzi : "È ancora presto per parlare di responsabilità - avanti con gli accertamenti sul crollo del ponte Morandi" : Adesso "è troppo presto per parlare di eventuali responsabilità" in relazione al crollo del ponte Morandi a Genova. Lo ha detto il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, nel corso di una conferenza stampa, sottolineando la necessità di "andare avanti con gli accertamenti".Al momento, ha aggiunto il procuratore, non c'è alcun indagato perché "l'analisi della parte amministrativa dell'opera deve essere ...

Genova - è scontro sulla ricostruzione del ponte crollato : il M5S vuole Fincantieri : "I lavori a Fincantieri e Cassa Depositi e Prestiti. Non sarà ricostruito da chi lo ha fatto crollare" dicono Di Maio e...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : via il segreto di Stato sulle concessioni dopo Genova (28 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Genova, cade il segreto sulle concessioni. Al via la Cart-t per la lotta tumorale. Matteo Salvini rinuncia all'indennità parlamentare. (28 agosto 2018).(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Sul ponte di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Sulla nazionalizzazione tensione con FI e Lega : Ribaltare il sistema, puntando Sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

Maltempo Genova : allagamenti a Boccadasse - sul posto i vigili del fuoco : Intense piogge nella zona di Boccadasse, a Genova: segnalati allagamenti tra cui alcuni locali di un bar. Sul posto i vigili del fuoco di Genova Est. Nel frattempo un’altra squadra di pompieri è al lavoro in piazza Palermo. L'articolo Maltempo Genova: allagamenti a Boccadasse, sul posto i vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Genova - viadotto Morandi - Bizzarri : 'Raccontate le vostre storie sul ponte' : Si chiama 'Quella volta sul ponte' l'iniziativa lanciata da Luca Bizzarri, attore e presidente di Palazzo Ducale, per ricordare la tragedia di ponte Morandi. 'In questi giorni tanto si è scritto e ...

A Genova il maltempo frena i lavori sul ponte Morandi. Forse l'abbattimento a inizio settembre : L'allerta meteo è stata posticipata a domani alle 8.00. Si monitora il Polcevera. Il sottosegretario alle infrastrutture Rixi annuncia per i primi di settembre l'inizio della demolizione. Ma l'ultima ...

Genova - si allarga alla zona di Brignole il maxi cantiere sul Bisagno : Si amplia l’area dei lavori per la messa in sicurezza del torrente dalle alluvioni. Dalle 20 di lunedì sarà ristretto a una sola corsia il tunnel per via Canevari

Crollo ponte Genova : in mattinata il punto sull’allerta meteo : In riferimento alla situazione relativa al viadotto sul Polcevera, si terrà entro la mattinata di oggi a Genova una riunione sull’evoluzione dell’allerta meteo e la presentazione del nuovo bollettino: presente l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, il dirigente del dipartimento regionale della Protezione civile Stefano Vergante e il direttore del Centro funzionale Arpal Elisabetta ...

Genova - bufera sulla commissione. Rimosso Ferrazza - lascia Brencich | : L'ex membro della commissione del Mit è intervenuto per chiarire la sua posizione: "La mia decisione coincide con una ragione di opportunità". Il presidente Ferrazza, revocato dal ministro Toninelli: "...