ilfattoquotidiano

: Genova, Miur: “Nessuno dei ragazzi sfollati perderà un giorno di scuola” - TutteLeNotizie : Genova, Miur: “Nessuno dei ragazzi sfollati perderà un giorno di scuola” - Cascavel47 : Genova, Miur: “Nessuno dei ragazzi sfollati perderà un giorno di scuola” - fattoquotidiano : Genova, Miur: “Nessuno dei ragazzi sfollati perderà un giorno di scuola” -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Il ponte è crollato, ma gli studenti genovesi non rischiano di perdere parte dell’anno scolastico. Non solo, perché Giovanna Boda, a capo Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del ministero dell’Istruzione, ha dichiarato che ilsi impegnerà affinchédeiun solodi. Di là dell’urgenza casa, dei dibattiti sulla nazionalizzazione o meno delle autostrade, in queste ore ci sono 100 bambini che frequentavano le scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, nei quartieri di Sampierdarena e Cornigliano a cavallo del letto del torrente Polcevera, che attendono di sapere dove abiteranno e che scuola potranno frequentare. Molti deglinon hanno più messo piede in casa e tra le mura delle stanze sono rimasti anche i quaderni, gli astucci, i libri. Tutto ciò che serve ...