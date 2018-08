GENOVA | LETTERA AUTOSTRADE A FEBBRAIO | “PONTE MORANDI NON E' SICURO” Ultime notizie

Crollo GENOVA - la lettera inviata a febbraio da Autostrade : "Ponte non sicuro" : La società: "La lettera inviata al ministero delle Infrastrutture - resa nota da "L'Espresso" - non era d'allarme ma serviva a sollecitare l'approvazione del progetto di miglioramento del viadotto"

Ponte GENOVA - lettera di Autostrade a febbraio al Mit : «Non è sicuro» : Con una lettera datata 28 febbraio 2018, il direttore delle manutenzioni di Autostrade , Michele Donferri Mitelli, metteva in guardia il Ministero e il Provveditorato sui rischi per la sicurezza...

Ponte GENOVA - lettera di Autostrade a febbraio al Mit : 'Non è sicuro' : Con una lettera datata 28 febbraio 2018, il direttore delle manutenzioni di Autostrade , Michele Donferri Mitelli, metteva in guardia il Ministero e il Provveditorato sui rischi per la sicurezza legati ...

Crollo GENOVA - Autostrade : ricevuta lettera contestazione dal Mit : Milano, 20 ago., askanews, - Autostrade per l'Italia ha ricevuto in data odierna la lettera di contestazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, già anticipata dalla stampa nei giorni ...

GENOVA - ponte Morandi - l'annuncio di Danilo Toninelli : 'Inviata a Autostrade per l'Italia lettera con revoca concessione' : Il dado è tratto. In serata infatti il ministro ai Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli ha ufficializzato quanto preannunciato 48 ore fa dal vicepremier Luigi Di Maio: 'Il mio ministero ha ...

La lettera del padre di Marta - morta a GENOVA - è falsa : l'ignobile bufala corre sui social : "Mi avevi pregato tanto per andare in Sardegna con il tuo fidanzato. Ti avevo detto che, fosse stato per me, non ci saresti andata". Inizia così la lettera che il padre di una delle vittime della tragedia di Genova, Marta Danisi, morta nel crollo del ponte Morandi insieme al fidanzato Alberto Fanfani, avrebbe scritto su Facebook a poche ore dalla morte della figlia. Peccato, però, che quel messaggio accorato - subito condiviso da ...