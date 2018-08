Genova | ecco il ponte di Renzo Piano - Toti | ' Così si onorano le vittime' - Foto Tgcom24

Renzo Piano : «Ecco la mia idea di ponte per Genova » : L'archistar Renzo Piano ha donato alla città di Genova una « idea di ponte » che si è concretizzata nel plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando...

Crollo Genova - anche la Vigilanza del ministero sapeva del degrado del ponte : ecco la prova : Una lettera coinvolge l'ufficio di Roma da cui Toninelli ha scelto tre dei cinque membri della commissione d'inchiesta. Rimossi Ferrazza e Brencich, nominato un ex 007 del Sisde: ma è un esperto di informatica In Italia le infrastrutture sono a pezzi ma la manutenzione non porta voti " Crollo ponte Genova , tiranti "ridotti del venti per cento": ministero e Autostrade sapeva no " Crollo ponte Genova , l'investigatore scelto da Toninelli lavorava ...

Crollo ponte Genova : ecco la nuova macabra copertina che Charlie Hebdo dedica all’Italia : Il periodico satirico francese Charlie Hebdo ha dedica to una copertina alla tragedia del Crollo del ponte Morandi a Genova : si tratta dell’ultima edizione del settimanale, la numero 1361, che lega l’evento del 14 agosto alla crisi dei migranti. La vignetta, su sfondo giallo, ritrae il ponte spezzato in alto a sinistra mentre a terra, tra le macerie e un’auto, vi è un immigrato che spazza a terra: “Costruito dagli ...

Domenica la Serie A scende in campo con ' Genova nel cuore' : ecco le magliette : Quindi l'idea/appello dell'assessore allo Sport di Regione Liguria, Ilaria Cavo: 'Bene la scelta della Serie A di omaggiare Genova scende ndo in campo con le maglie che ricordano la tragedia di Ponte ...

Crollo ponte Genova - il VIDEO inedito : ecco i momenti drammatici : Crollo ponte Genova - Tutti ancora sotto shock per il Crollo del ponte Morandi a Genova , tragedia che ha sconvolto tutto il mondo e provocato tanti morti. Nelle ultime ore la Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un VIDEO che mostra i momenti drammatici del Crollo del ponte Morandi da una delle strade sottostanti. Il filmato è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza: si vede in parte l’uscita dell’isola ecologica sottostante il ...

Ponte Morandi - ecco la mail per ospitare le famiglie sfollate di Genova : Il Comune di Genova ha attivato una mail per raccogliere le disponibilità da parte dei cittadini genovesi ad offrire una casa alle famiglie sfollate dopo il crollo di Ponte Morandi . Palazzo Tursi ...

Sms choc di Rocco Casalino durante i funerali di Genova . Ecco cosa ha scritto : La questione è molto delicata e in poco tempo ha monopolizzato l’attenzione (e la reazione) dei social. Scoppia la bufera su Rocco Casalino . Il responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi, grillino di ferro, viene attaccato da Michele Anzaldi per un sms che “in pieno svolgimento dei funerali di Stato” si preoccupava di sottolineare ai cronisti gli applausi ricevuti dagli esponenti del governo e i fischi incassati ...

Ecco il piano di Forza Italia per far ripartire subito Genova : La solidarietà, la presenza sul territorio, la volontà di agire in maniera costruttiva per contribuire a far rialzare Genova. Una delegazione di europarlamentari e parlamentari eletti in Liguria - ...