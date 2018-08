calcioweb.eu

#Gabbiadini, deciso il futuro dell'attaccante: resta al #Southampton - CalcioWeb

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Nonostante sia stato impiegato col contagocce dall’allenatore Mark Hughes,restera’ al. L’ex Napoli ha dichiarato di voler proseguire la sua avventura ai Saints. Tormentato nella passata stagione dagli infortuni, l’attaccante bergamasco – gia’ nel giro della Nazionale azzurra – e’ stato confermato anche da Hughes, che in conferenza stampa ha ribadito l’importanza del giocatore italiano. Nelle prime tre giornate di Premier League,ha giocato solo 18′ contro il Burnley (0-0), 17′ a Liverpool contro l’Everton (0-2) ed e’ rimasto fuori nella sconfitta casalinga delcontro il Leicester (1-2). Mancini non ha chiuso la porta a nessuno, ma senza un minutaggio adeguato Manolo continuerà are ai margini del nuovo corso azzurro.L'articoloil ...