From Software spiega perché sta lavorando con Activision per Sekiro | Shadows Die Twice

Activision e From Software parlano della pubblicazione di Sekiro : Fin dall’annuncio molti si sono chiesti come mai Sekiro Shadows Die Twice, il nuovo capolavoro firmato From Software, venga distribuito da Activision, oggi scopriamo il perchè. Activision: Non possiamo dire No a From Software Activision ha affermato: Quando From Software bussa alla porta e ti dice hey vogliamo fare un gioco, chi potrebbe dare una risposta negativa? Generalmente ci occupiamo della distribuzione di titoli come ...

From Software lapidaria : "la serie di Dark Souls è finita" ma c'è possibilità per Tenchu? : Il presente e il futuro prossimo di From Software sono rappresentati da Sekiro: Shadows Die Twice (di cui abbiamo parlato nella nostra prova alla Gamescom 2018), nuovo progetto che nonostante alcuni punti di contatto rappresenta un cambiamento importante rispetto alla formula dei Dark Souls, IP centrale negli ultimi anni della Software house e di tutta l'industria videoludica. Anche per questo motivo la domanda è legittima: From tornerà a ...

From Software : Con Dark Souls abbiamo finito : Yasuhiro Kitao, il genio che si cela dietro Sekiro Shadows Die Twice, la serie Dark Souls e molti altri capolavori From Software, durante la Gamescom ha annunciato di aver finito con la serie Dark Souls, raccontando tutto quello che c’era da dire. Dark Souls è completo Di seguito uno stralcio tratto dalla sua intervista: abbiamo in programma di sviluppare numerosi titoli basati su varie esperienze. Voglio dire, non faremo ...

Sekiro : Shadows Die Twice : From Software non comprometterà la sua visione per attrarre un particolare tipo di giocatore : Sekiro: Shadows Die Twice, il prossimo atteso gioco targato From Software, è stato rivelato all'E3 2018 e, a parte la solita eccitazione per un gioco proveniente da uno sviluppatore tanto amato, si è creato un certo livello di apprensione per la loro partnership con Activision.Da allora, alcune persone hanno espresso dubbi sul fatto che Activision potrebbe tentare di rendere più accessibile il gioco di From Software, il che sarebbe enormemente ...

Secondo Hidetaka Miyazaki From Software ha bisogno di "lavorare su giochi diversi" oltre a Dark Souls : From Software si è creata una reputazione con la sua famosa serie Dark Souls e l'esclusiva Bloodborne per PlayStation 4. Tuttavia, molti sono ancora sorpresi quando apprendono che la compagnia ha sviluppato anche giochi diversi da Dark Souls.Parlando con il Guardian, Hidetaka Miyazaki, presidente di From Software, ha notato che le persone rimangono ancora sorprese quando apprendono che From Software ha sviluppato giochi d'avventura come Echo ...