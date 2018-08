Francia - economia cresce come da attese : Su anno l' economia transalpina è cresciuta del'1,7%, come rivelato nella stima flash. Le spese dei consumatori decelerano con un calo dello 0,1% dopo il +0,2% precedente, sale l'export, +0,2% da -0,4%...

Francia -Turchia : ministro Economia Le Maire - rafforzeremo rapporti economici : Parigi, 18 ago 09:29 - , Agenzia Nova, - La Francia intende "rafforzare i rapporti economici con la Turchia", colpita dalle sanzioni degli Stati Uniti. È quanto affermato dal ministro dell' Economia francese, Bruno Le Maire , in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter nella giornata di ieri, 17 agosto. Le Maire , commentando come "costruttivo" un suo colloquio telefonico con il ...

Villeroy - Bce - : economia Francia più robusta di quanto si temeva : L' economia della seconda potenza dell'area euro è più robusta di quanto si temeva . Lo ha dichiarato il presidente della Banca di Francia François Villeroy de Galhau , secondo cui l'outlook per il terzo ...

Francia : accelera l'economia nel secondo trimestre : Cresce dello 0,3% su base mensile l' economia francese nel secondo trimestre. A renderlo noto la Banca di Francia nel suo ultimo bollettino mensile in cui rende noto che a giugno è in accelerazione la produzione industriale in ...