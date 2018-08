FR | pena confermata per il pedofilo di Rue

Crotone - Vrenna : “Spero la pena lizzazione del Chievo venga confermata” : "La speranza adesso è che questi punti penalizzazione richiesti venga no confermati in tutti i gradi di giudizio. Siamo fiduciosi". L'articolo Crotone , Vrenna : “Spero la penalizzazione del Chievo venga confermata” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Astronomia : ecco la prima immagine confermata di un pianeta appena nato - catturata dal VLT dell’ESO : Alcuni astronomi, con a capo un gruppo del Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg, Germania, hanno catturato un’istantanea spettacolare di formazione planetaria intorno alla giovane stella nana PDS 70. Usando lo strumento SPHERE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO – uno dei più potenti cercatori di pianeti in funzione – l’equipe internazionale ha realizzato la prima rilevazione robusta di un ...