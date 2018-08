Formula 1 | gli orari del GP del Monza in tv

Formula 1 - GP Italia : lo spettacolo degli ultimi tre anni a Monza : 2017: La Mercedes vince contro la Ferrari sul circuito Italiano: Hamilton dispone del vantaggio a piacimento dopo aver registrato la pole, mentre dietro a lui Bottas, quarto in griglia ed insidiato ...

Mick Schumacher - il figlio di Michael è abbastanza veloce per la Formula 1? : Buon sangue non mente: Mick Schumacher, figlio del grande Michael (sette volte campione del mondo di Formula 1), cresce bene e corre sempre più veloce. Nell’ultimo weekend, a Misano Adriatico, ha collezionato una vittoria, un terzo e un quinto posto nelle tre gare del campionato europeo di Formula 3. Superato il “praticantato” della scorsa stagione (un podio a Monza il suo miglior risultato) il 19enne pilota tedesco si è sbloccato con l’arrivo ...

Formula 1 - GP Belgio : tutti gli scatti della festa Ferrari a Spa. FOTO : Il trionfo di Vettel a Spa ha colorato di rosso il weekend di Formula 1 in Belgio, con una settimana di anticipo rispetto al fine settimana di Monza. Rivivamo la vittoria della Rossa con le FOTO ...

Formula 1 - GP Spa 2018 : dominio rosso - orgoglio Ferrari per Vettel : orgoglio Ferrari. Si è sentito così Sebastian Vettel portando la sua rossa al traguardo per primo a Spa-Francorchamps: orgoglioso del lavoro fatto a Maranello per dargli questa macchina e soprattutto ...

Formula 1 - gli effetti di halo sull'incidente di Leclerc. Massa : 'Ora possiamo dirlo - è bello' : "Dopo aver visto questo, possiamo dirlo: 'halo è bello'". Con un post sui suoi account social, l'ex pilota di Ferrari e Williams Felipe Massa ha voluto commentare così il terribile lo spettacolare, ...

Formula 1 - GP Belgio : Hamilton elogia gli avversari. 'Questa Ferrari ha qualcosa di magico' : La Ferrari trionfa a Spa e Lewis Hamilton , nell'immediato post gara, ha parlato del secondo posto della sua Mercedes, elogiando il rivale Sebastian Vettel per il successo e definendo la Rossa come ...

DIRETTA Formula 1 GP BELGIO/ F1 streaming video SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp BELGIO 2018 a Spa Francorchamps live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa nelle Ardenne (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 14:42:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Belgio 2018 : pole position per Hamilton. La delusione della Rossa : Griglia di partenza Formula 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: Hamilton trova la pole position, Vettel è secondo. Seconda fila per Force India.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:21:00 GMT)

Formula 1 - GP Belgio : i migliori scatti delle qualifiche di Spa. FOTO : Il GP del Belgio è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport F1: la gara domenica alle 15.10, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q GP Belgio, LE qualifiche LA GUIDA TV

Formula 1 - la griglia di partenza del GP di Spa 2018 : Il Mondiale di Formula 1 ricomincia da dove si era fermato: Lewis Hamilton davanti, Sebastian Vettel ad inseguire. Saranno i due contendenti per il titolo mondiale a partire davanti a tutti nel Gran ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Belgio 2018 : Hamilton in pole position su Vettel a Spa! : Griglia di partenza Formula 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: ci attendiamo un altro duello per la pole position tra Ferrari e Mercedes, con Vettel e Hamilton(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 16:17:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Gp Belgio 2018 - via alla lotta per la pole position a Spa! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: ci attendiamo un altro duello per la pole position tra Ferrari e Mercedes, con Vettel e Hamilton(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:52:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Belgio 2018 - così andò l'anno scorso a Spa : Griglia di partenza Formula 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: ci attendiamo un altro duello per la pole position tra Ferrari e Mercedes, con Vettel e Hamilton(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:11:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Belgio 2018 - lotta per la pole position (Spa Francorchamps) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: ci attendiamo un altro duello per la pole position tra Ferrari e Mercedes, con Vettel e Hamilton(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 08:30:00 GMT)