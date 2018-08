Fondi pensione | come funziona e come fare reclamo per irregolarità

leggioggi

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Per arrotondare lafutura e arrivare a percepire una somma dignitosa, spesso ci si avvale dicomplementare, che possano a tutti gli effetti garantire al contribuente unadi complemento rispetto a quella erogata dall’Inps. Chi infatti sa già che riceverà un trattamento minimo di, spesso sceglie di avvalersi di queste tipologie di investimento sulla propria “vita” al termine della propria attività lavorativa. Non sempre però questiagiscono secondo le logiche della chiarezza e della trasparenza. Posso a volte comportarsi in modo poco chiaro, e il contribuente può sentirsi “imbrogliato”. Cerchiamo allora di capireci si può difendere da situazioni di scorrettezza,, anomalie riscontrate dal Fondoa cui si è scelto di aderire, e vediamopresentare. Consulta qui lo speciale Pensioni Fondo...