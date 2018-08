Foggia | braccianti ammassati in furgone | video choc Ultime notizie | caporalato | Meloni

Foggia - braccianti ammassati in un furgone : la video denuncia di un consigliere comunale : Un vecchio furgone rosso con targa bulgara, con numerosi migranti a bordo, seduti nel posto destinato alle merci, imbocca la strada delle campagne Foggiane, probabilmente per raggiungere i campi dove si raccolgono i pomodori. È quanto si vede in un video pubblicato su Facebook dal referente di Forza Nuova a San Severo, Armando Dell’Oglio, e condiviso dal consigliere comunale di San Severo, Francesco Stefanetti (FdI). “Oggi, 29 agosto ...

Caporalato - un arresto nel Foggiano : trasportava 15 braccianti in un furgone : Un 40enne è stato fermato alla guida di un furgone fatiscente e senza finestrini, a bordo del quale c’erano 15 braccianti di origini africane. Dopo aver monitorato per giorni l’attività nella raccolta di pomodori alla periferia di Foggia, poliziotti e carabinieri hanno arrestato Drissa Diawara, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento di auto ...

Braccianti morti in incidente nel Foggiano : tre indagati : Sono stati iscritti nel registro dalla Procura di Larino, Molise, nell'ambito dell'inchiesta sul Caporalato - Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica ...

Strage di braccianti a Foggia - tre indagati con l'accusa di caporalato | : La Procura di Larino ha iscritto nel registro degli indagati tre persone con l'ipotesi di reato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato, avviata ...

Strage di braccianti a Foggia - tre indagati con l'accusa di caporalato : Strage di braccianti a Foggia, tre indagati con l'accusa di caporalato La Procura di Larino ha iscritto nel registro degli indagati tre persone con l'ipotesi di reato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita nell’ambito dell’inchiesta sul caporalato, avviata dopo l’incidente stradale in cui sono morti 12 ...

Strage di braccianti a Foggia - tre indagati - : La Procura di Larino ha iscritto nel registro degli indagati tre persone con l'ipotesi di reato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato, avviata ...

Caporalato a Foggia - indagate tre persone per la strage dei 12 braccianti : Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la strage dei braccianti verificatasi lo scorso 6 agosto in Puglia. L'ipotesi di reato per i tre esperti del settore agricolo è di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita. Continua così l'indagine delle procure di Lariano e Foggia.Continua a leggere

Braccianti morti nel Foggiano : tre indagati : Sono stati iscritti nel registro dalla Procura di Larino, Molise, nell'ambito dell'inchiesta sul Caporalato - Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica ...

Caporalato - inseguito e arrestato nel Foggiano un autista di furgone per braccianti : settimo sequestro in 4 giorni : Un cittadino senegalese di 32 anni, Bah Mamadou, con regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia all’alba dopo un inseguimento nelle campagne di Foggia, perché sorpreso alla guida di uno dei tanti furgoni che ogni giorno trasportano illegalmente nei campi i braccianti reclutati per la raccolta dei pomodori. L’uomo era alla guida di un furgone Renault Master, simile ai quelli sui quali viaggiavano i 16 migranti morti nei ...

Strage dei braccianti - identificate le vittime dell'incidente a Foggia | : Le vittime, di origini africane, avevano tra i 21 e i 41 anni. Alcune sono state riconosciute grazie ai documenti, altre con le impronte digitali. Sullo schianto due inchieste: una riguarda la ...

Identificati i 12 braccianti morti nell'incidente a Foggia - : Le vittime, di origini africane, avevano tra i 21 e i 41 anni. Alcune sono state riconosciute grazie ai documenti, altre con le impronte digitali. Sullo schianto due inchieste: una riguarda la ...

Identificati i 12 braccianti morti nell’incidente a Foggia : Identificati i 12 braccianti morti nell’incidente a Foggia Le vittime, di origini africane, avevano tra i 21 e i 41 anni. Alcune sono state riconosciute grazie ai documenti, altre con le impronte digitali. Sullo schianto due inchieste: una riguarda la dinamica, l’altra punta a capire se gli uomini fossero schiavi del ...

Strage dei braccianti a Foggia - identificate tutte le vittime : ora si cercano le aziende : Per le ultime cinque vittime si è risaliti all'identità grazie alle impronte digitali. Gli inquirenti stanno verificando il coinvolgimento di altre aziende oltre a quella del Molise già individuata

Foggia - blitz contro caporalato : denunciato imprenditore/ Ultime notizie : bloccato furgoncino con braccianti : Foggia, blitz contro caporalato: denunciato imprenditore. Ultime notizie, i militari hanno bloccato un furgoncino con braccianti a bordo, controlli nelle campagne(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 13:25:00 GMT)