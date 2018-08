First Man | il film che racconta il lato intimo di Neil Amstrong

Venezia 75. First Man : perché da piccoli sogniamo di fare l’astronauta : Quasi tutti gli uomini, da piccoli, sognano di fare l’astronauta. Lo confermano Ryan Gosling e Damien Chazelle, che hanno aperto Venezia 75 con First Man, film (in concorso) incentrato sulla figura di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna nell’ormai lontano 20 luglio 1969. «Quelli della mia generazione non erano nemmeno nati in quel periodo, quindi danno per scontato che l’uomo possa andare sulla Luna. Siamo ...

Primo giorno della Mostra di Venezia con 'First Man' e 'Sulla mia pelle' : Primo giorno della 75esima Mostra del Cinema di Venezia e subito due eventi. Il Primo è First Man, il film che vede protagonista Ryan Gosling e racconta l'astronauta Neil Armstrong. Il secondo è il ...

Ryan Gosling e il First Man di Chazelle : «Il mio Neil Armstrong - eroe forte ma silenzioso : per lui ho imparato a volare» : Si tratta di una qualità molto speciale e lui la mette in tutto il suo lavoro di regista.» «Siamo cresciuti in un mondo in cui lo spazio era qualcosa di già successo e sorpassato, ma più imparavo ...

Il film "First Man" apre la Mostra del cinema di Venezia : Suspiria di Luca Guadagnino, Capri- Revolution di Mario Martone, Che fare quando il mondo è in fiamme? di Roberto Minervini. A presiedere la giuria Guillermo del Toro.

VENEZIA 2018 : First Man - La recensione : La 75esima Mostra del Cinema di VENEZIA inizia con un ritorno: quello di Damien Chazelle, che per la seconda volta apre il Festival a due anni di distanza dall'acclamato La La Land, con l'attesissimo (e già in probabile odore di Oscar) FIRST Man. Il regista americano (ma di origini francesi e canadesi), alla sua opera terza a soli 33 anni, presenta al Lido la vita dell'astronauta Neil Armstrong dal 1961 al 1969, vale a dire nel lungo ...

Festival di Venezia 2018 - First Man : una versione intima e claustrofobica dello sbarco sulla Luna. Ryan Gosling silente e cupo antieroe : “Un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità”. Il Festival di Venezia compie il suo primo realistico allunaggio della storia. First man di Damien Chazelle apre il Concorso per il Leone d’Oro 2018 sbattendoci con rigorosa maestria dentro alla strettissima, angusta, impossibile capsula della navicella spaziale Apollo 11, dentro la quale si sedettero Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Solo che “il primo uomo” del titolo è ...

Ryan Gosling in 'First Man' : 'Abbiamo creato una dualità tra il mito e la vera storia' : Intervista all'attore Ryan Gosling protagonista del film First Man alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. a cura di NRCinema News

Festival di Venezia 2018 - Ryan Gosling arriva al Lido : il suo First Man apre la Mostra del Cinema : Per una strana coincidenza, Ryan Gosling è stato il primo divo di Hollywood a mettere piede al Lido di Venezia: proprio come il suo Neil Armstrong è stato il “First Man” sulla Luna. La pellicola di Damien Chazelle che lo vede protagonista ha dato infatti il via alla 75esima Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia, diretta da Alberto Barbera. La Universal Pictures ha scelto infatti il Lido per ...

Spazio - “First Man” : Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong - “gli astronauti persone molto speciali” : Ryan Gosling ha raccontato il suo lavoro di preparazione per interpretare Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna, in occasione della conferenza stampa per presentare “First Man“, film in concorso nella sezione Venezia 75 della 75ª Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia. “Mentre mi preparavo per il ruolo mi sono detto che era molto importante imparare a volare quindi ho dovuto capire l’abc del volo. ...

First Man è il film di apertura della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia : First Man (titolo italiano: Il primo uomo) diretto da Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) e interpretato da Ryan Gosling, Jason Clarke e Claire Foy, prodotto dalla Universal Pictures, è il film di apertura, in Concorso, della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. L’annuncio della prima mondiale del film ...

Venezia 75. Tra A star is born e First Man - sarà un’edizione a tutte stelle : Tutti i film (e i protagonisti) di Venezia 75 saranno rivelati tra 48 ore ma il festival sulla laguna può già vantare nella lista dei suoi ‘invitati’ (fuori concorso) due dei titoli più attesi della nuova stagione – A star is born e First Man) e cinque tra le super star più amate. Parliamo del primo film da regista di Bradley Cooper, debutto reso più difficile e ghiotto dal fatto di essere la ripresa di un cult dei dramma in ...

'First Man' con Ryan Gosling aprirà il prossimo Festival di Venezia : Variety [VIDEO] ha reso noto che l’apertura della 75ª edizione del Festival di Venezia sara' affidata all’ultima pellicola di Damien Chazelle ‘First Man’. Il regista aveva gia' aperto questo Festival nel 2016 con il suo ‘La La Land’ film che gli fece vincere il Premio Oscar come Miglior Regista. La pellicola è scritta da Josh Singer ed è la trasposizione cinematografica del libro ‘First Man: a Life of Neil Armstrong’ di James Hansen. Ryan ...

