Firenze | segni percosse su 80enne morta | si indaga per omicidio Ultime notizie | lividi e

Firenze - l'università premia chi si laurea in tempo con assegni da 500 euro : Firenze, l'università premia chi si laurea in tempo con assegni da 500 euro Il rettore Luigi Dei vuole che la borsa di studio funga da incentivo per ridurre i fuoricorso. La premiazione avverrà forse nel giorno della strage del bus Erasmus in Spagna