Firenze | minaccia barista con la pistola poi fugge Ricercato 48enne

“Non uscite!”. Firenze - la polizia lancia l’allarme : è caccia all’uomo. Ha minacciato una donna e poi ha iniziato a sparare : Pomeriggio di terrore oggi a Firenze, nella zona di via Pio Fedi dove un uomo armato di pistola si è asserragliato all’interno di un’abitazione dopo essersi reso responsabile di due aggressioni nei confronti di una donna, aggirandosi poi armato per le strade. Sul posto sono accorsi decine di agenti delle volanti e dell’Unità operativa di pronto intervento che hanno scatenato prima una caccia all’uomo e poi hanno ...

