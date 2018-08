Fiducia investitori globale in calo | Ue controcorrente

Minute Bce : in calo incertezze su inflazione - tensioni commercio potrebbero affossare Fiducia investitori : "Le incertezze sull'outlook dell' inflazione stanno diminuendo". E' quanto si legge nelle Minute della Bce, relative al meeting del Consiglio direttivo del mese di luglio.

Zona Euro - la Fiducia degli investitori sale anche a agosto : Migliora ancora l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Euro pa . Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall' Istituto Sentix tedesco , che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla ...

Malattia Marchionne : i rischi di Fca negli Usa/ Ultime notizie - “si teme perdita Fiducia degli investitori” : Sulla Malattia di Sergio Marchionne sembra siano accessi i riflettori della Consob per fare delle verifiche su Fca. A quanto pare anche la Sec monitora la situazione(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:53:00 GMT)

Caso Marchionne - esperti Usa : il vero rischio è la perdita di Fiducia di mercati e investitori : La morte del top manager e la dinamica della comunicazione fa discutere negli Stati Uniti. Per l’avvocato William Rosenstadt, «la rilevanza del Ceo per il gruppo» pone il problema della comunicazione tempestiva delle condizioni di salute. Ma Fca nega di esserne stata a conoscenza e quindi decadono «gli interrogativi su eventuali obblighi». Le class action da parte di investitori sono possibili, ma gli esiti sono sempre incerti. ...

Conti pubblici : Tria - consolidamento per rafforzare Fiducia investitori : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “I nostri obiettivi di consolidamento dei Conti pubblici non derivano dagli impegni europei, seppure importanti e per i quali siamo impegnati a rispettare, ma dalla necessità di rafforzare la fiducia degli investitori esteri e nazionali nella stabilità finanziaria del Paese”. Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi, è il ministro dell’Economia, Giovanni ...