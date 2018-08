Festival di Venezia - Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica : 'Contento di non incontrarmi? Peccato - lo riporterei sulla ... : 'Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'Contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, ...

Michele Riondino - "padrino" al Festival del Cinema di Venezia/ Salvini : "lo incontrerei volentieri per..." : Michele Riondino, cerimoniere della 75° Mostra del Cinema di Venezia, racconta i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, esprimendo anche le sue idee politiche.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:37:00 GMT)

ANNA FOGLIETTA/ "Un giorno all'improvviso" al Festival del Cinema di Venezia : "Il mio personaggio? Fortissimo" : ANNA FOGLIETTA interpreta il ruolo di una donna affetta da narcisismo patologico nel film "Un giorno all'improvviso" alla Mostra del Cinema di Venezia.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:37:00 GMT)

Festival di Venezia - Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica : 'Contento di non incontrarmi? Peccato - lo riporterei sulla ... : 'Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'Contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, ...

DAKOTA JOHNSON AL Festival DI VENEZIA CON SUSPIRIA/ "Mi sembrava di essere in un sogno confuso" : DAKOTA JOHNSON approva alla 75° Mostra del Cinema di VENEZIA per il suo ruolo in 'SUSPIRIA', il remake diretto da Luca Guadagnino. L'intervista di Vanity Fair all'attrice.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:33:00 GMT)

Festival DI VENEZIA 2018/ Foto - i look delle star : Naomi Watts sbarca in Laguna come una vera diva : Piovono critiche sulla settantacinquesima edizione del FESTIVAL di VENEZIA: in lizza per il Leone d'Oro c'è un'unica regista donna, mentre, sul web, arriva l'embargo per le recensioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:50:00 GMT)

Michele Riondino - al Festival di Venezia un altro divo anti-Salvini : 'Se fosse venuto qua io...' : Tra le tante postegli non potevano di certo mancare quelle più scottanti, ovvero, quelle sulla politica. L'argomento riguardava la notizia che il Ministro degli Interni, Matteo Salvini , avesse ...

MICHELE RIONDINO - "PADRINO" AL Festival DEL CINEMA DI VENEZIA / L'attacco a Salvini : "Non mi rappresenta" : MICHELE RIONDINO, cerimoniere della 75° Mostra del CINEMA di VENEZIA, racconta i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, esprimendo anche le sue idee politiche.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:17:00 GMT)

In attesa del Festival di Venezia - Lady Gaga posa senza veli per i suoi fan : Tra le tante pellicole attesissime all'edizione 2018 del Festival del Cinema di Venezia c'è «A star is born», esordio alla regia di Bradley Cooper che dirige Lady Gaga. Il film sarà presentato al Lido ...

Festival di Venezia 2018/ In gara al Leone d’Oro un’unica donna - Barbera “maschilista” : Piovono critiche sulla settantacinquesima edizione del Festival di Venezia: in lizza per il Leone d'Oro c'è un'unica regista donna, mentre, sul web, arriva l'embargo per le recensioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:42:00 GMT)

75° Festival di Venezia : la programmazione di IRIS : Al via a Venezia la 75° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: ecco la programmazione speciale di IRIS Il Festival di Venezia è senza alcun dubbio l’evento più importante della cinematografica internazionale subito dopo i Premi Oscar di Hollywood. Per questo motivo tutte le emittenti in questi giorni hanno modificato la propria programmazione per seguire e raccontare l’evento cinematografico ...

Festival del cinema di Venezia 2018. Riondino apre i pronostici sui meglio vestiti : Solo al quarto, quinto giorno si potranno davvero tirare le prime somme in merito allo stile al 75simo Festival del cinema di Venezia, ma, considerata la ricca lista di star della regia e dell’interpretazione coinvolte nella gara (e no) quest’anno, qualche protagonista sulla fiducia si può già individuare. Uno su tutti: Ryan Gosling, vate (inconsapevole?) del vestire ‘figo’. Ma la passerella verrà calcata anche dal ...

Festival di Venezia 2018 - al via la Mostra tra polemiche - accuse di maschilismo ed embarghi giurassici : 29Alberto Barbera “maschilista tossico”. Venezia 75 senza donne alla regia. A poche ore ore dal via della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2018 (padrino Michele Riondino), quando ancora non sono state ancora montate le passerelle del red carpet, il coperchio della bara lo voleva inchiodare Hollywood Reporter. Nello shaker del blasonato j’accuse sono stati mescolati il priapismo di Silvio Berlusconi e le vallette di Canale 5, l’invito ...

Festival di Venezia al via con l'ombra del maschilismo : A poche ore dal via della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, la rivolta femminile soffia sul Lido un vento di polemica. Nella prima edizione del Festival dell'era post Weinstein, una sola donna, su 21 partecipanti, gareggia per il Leone: la regista australiana Jennifer Kent, con il suo The Nightingale. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui la quota rosa tocca una percentuale così bassa e sulla kermesse sono in ...