Festival di Venezia 2018 | First Man | una versione intima e claustrofobica dello sbarco

Alessandro Borghi conquista e commuove con Sulla mia pelle e il suo Stefano Cucchi al Festival di Venezia : Il caso Cucchi scuote il Festival di Venezia e non solo grazie alla delicatezza del film Netflix "Sulla mia pelle" ma grazie all'interpretazione e alla trasformazione di Alessandro Borghi. Il re di Suburra ha perso 18 chili per entrare nei panni del giovane e la stessa sorella di Cucchi, Ilaria, si è complimentato con lui per la "somiglianza" dimostrata nella pellicola che oggi l'ha fatta da padrone al Festival del Cinema ma che presto, il 12 ...

Venezia con Vanity - siete pronti a vivere il Festival con noi? : Preparate gli abiti migliori, perché lo spettacolo sta per cominciare. Alla 75esima Mostra del cinema di Venezia (29 agosto-8 settembre), Vanity Fair sarà un faro che accenderà sulla laguna la sua luce migliore. Mentre è in edicola un numero straordinario con in copertina tutti i segreti di Suspiria, l’atteso remake firmato Luca Guadagnino del più celebre horror di Dario Argento (presentato in anteprima mondiale il primo settembre al ...

Festival di Venezia 2018 - il Gosling-Armstrong di Chazelle? ‘Il primo uomo’ medio su La La Luna : Decolli, rollii, cabrate, virate, variazioni di rotta, allarmi rossi, orbite transLunari, atterraggi miracolosi. Lampi, fulmini e saette. Scossoni, trapanamenti e rombi di tuono tali da scoraggiare qualsiasi provvidenziale pisolino. Preciso come in un’attrazione di Disneyworld, però siamo alla Mostra del Cinema di Venezia e al film di apertura del concorso, Il primo uomo di Damien Chazelle, il regista già inspiegabilmente canonizzato per ...

Festival di Venezia 2018 - Sulla mia pelle : Alessandro Borghi nel corpo martoriato di Stefano Cucchi : Omicidio di Stato? “Indubbiamente, fintanto che lo Stato non prende le sue responsabilità”. Non esitano ad esporsi i protagonisti di Sulla mia pelle, l’atteso film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi in apertura oggi della sezione Orizzonti dove concorre alla Mostra del cinema di Venezia. Se la necessità di raccontare una delle ferite ancora sanguinanti del nostro Paese – e tuttora amaramente irrisolte con il processo contro cinque ...

WWF - Festival di Venezia : con la proiezione di Muccino si accendono i riflettori sul cambiamento climatico : Alla 75ª edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia il WWF accende i riflettori sul cambiamento climatico. Per tutta la durata della Rassegna sul maxischermo del red carpet verrà infatti proiettato lo “short film” d’autore, prodotto e realizzato da EDI Effetti Digitali Italiani per la regia di Gabriele Muccino, sugli effetti dei cambiamenti climatici con al centro il difficile percorso verso la sopravvivenza di mamma orsa con i ...

Festival di Venezia 2018 - Ryan Gosling arriva al Lido : il suo First Man apre la Mostra del Cinema : Per una strana coincidenza, Ryan Gosling è stato il primo divo di Hollywood a mettere piede al Lido di Venezia: proprio come il suo Neil Armstrong è stato il “First Man” sulla Luna. La pellicola di Damien Chazelle che lo vede protagonista ha dato infatti il via alla 75esima Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia, diretta da Alberto Barbera. La Universal Pictures ha scelto infatti il Lido per ...

Sulla mia pelle/ Trailer - al Festival di Venezia il film Netflix su Stefano Cucchi con Alessandro Borghi : Apre la 75esima Mostra del Festival di Venezia la pellicola "Sulla mia pelle" su Stefano Cucchi e la vicenda giudiziaria che lo circonda. Un film forte e violento con Alessadro Borghi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:26:00 GMT)

Festival di Venezia - Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica : 'Contento di non incontrarmi? Peccato - lo riporterei sulla ... : 'Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'Contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, ...

Michele Riondino - "padrino" al Festival del Cinema di Venezia/ Salvini : "lo incontrerei volentieri per..." : Michele Riondino, cerimoniere della 75° Mostra del Cinema di Venezia, racconta i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, esprimendo anche le sue idee politiche.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:37:00 GMT)

ANNA FOGLIETTA/ "Un giorno all'improvviso" al Festival del Cinema di Venezia : "Il mio personaggio? Fortissimo" : ANNA FOGLIETTA interpreta il ruolo di una donna affetta da narcisismo patologico nel film "Un giorno all'improvviso" alla Mostra del Cinema di Venezia.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:37:00 GMT)

DAKOTA JOHNSON AL Festival DI VENEZIA CON SUSPIRIA/ "Mi sembrava di essere in un sogno confuso" : DAKOTA JOHNSON approva alla 75° Mostra del Cinema di VENEZIA per il suo ruolo in 'SUSPIRIA', il remake diretto da Luca Guadagnino. L'intervista di Vanity Fair all'attrice.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:33:00 GMT)

Festival DI VENEZIA 2018/ Foto - i look delle star : Naomi Watts sbarca in Laguna come una vera diva : Piovono critiche sulla settantacinquesima edizione del FESTIVAL di VENEZIA: in lizza per il Leone d'Oro c'è un'unica regista donna, mentre, sul web, arriva l'embargo per le recensioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:50:00 GMT)