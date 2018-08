Festival di Venezia 2018 | al via la Mostra tra polemiche | accuse di maschilismo ed

Festival di Venezia al via con l'ombra del maschilismo : A poche ore dal via della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, la rivolta femminile soffia sul Lido un vento di polemica. Nella prima edizione del Festival dell'era post Weinstein, una sola donna, su 21 partecipanti, gareggia per il Leone: la regista australiana Jennifer Kent, con il suo The Nightingale. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui la quota rosa tocca una percentuale così bassa e sulla kermesse sono in ...

Venezia - Festival della marmotta : Lento ritorno alla normalità: i segnali si accumulano, e dove non ha potuto finora lo sbadiglio forse potrà l’idiozia. Oppure gli ultimi sviluppi del caso Asia, che hanno mostrato al mondo le gioie della sorellanza: Rain Dove, la venditrice di screenshot, ogni tanto sfila vestita da maschio, altre v

Festival di Venezia 2018 : tutto quello che c'è da sapere sull'evento esclusivo : Anche quest'anno la passerella a cielo aperto sulla laguna più famosa del mondo si preannuncia ricca di momenti straordinari: al Festival di Venezia 2018 sono attesi artisti di tutto il mondo che, dal 29 agosto all'8 settembre, sfileranno su uno dei red carpet più prestigiosi di sempre. Scopriamo alcuni degli ospiti di questa straordinaria edizione e il padrino d'eccezione scelto per ...

Festival di Venezia 2018 - Tilda Swinton : “Io e Luca Guadagnino posseduti da Suspiria” : “Quando ho conosciuto Guadagnino, nel ’96, avevo già visto Suspiria di Dario Argento. La prima volta era stato ai tempi dell’Università, all’Arts Cinema di Cambridge. Ma non avevo mai incontrato nessuno, prima, con cui condividere il mio entusiasmo come lo condivido con lui. Luca è sempre stato come posseduto dall’idea di Suspiria. In tutti i nostri progetti e sogni a lungo termine, Suspiria è sempre stato lì, sotto ad ogni cosa, un ...

Festival di Venezia : Michele Riondino e l’eleganza del ciuffo da «padrino» : Per molti ancora «Il giovane Montalbano», dalla serie tv che ha intepretato dal 2012 al 2015 sulla Rai, Michele Riondino, attore, appassionato di musica (suona la chitarra), papà amorevole e mammone come si è auto-definito, è il cerimoniere al 75° Festival del Cinema di Venezia. In prima serata, il 29 agosto, e ultima l’8 settembre, l’attore 39enne nato a Taranto calcherà il tappeto rosso. Per il secondo anno l’evento cinematografico ha ...

Rwanda - il film sul genocidio Tutsi nato dal basso arriva al Festival di Venezia : “Il set come laboratorio di integrazione” : Rwanda, 6 Aprile 1994: la piccola repubblica africana viene sconvolta da uno dei genocidi più veloci e sistematici della storia: un milione di morti in 100 giorni soltanto. Augustin è Hutu e deve uccidere. Cecile è Tutsi e deve morire, eppure qualcosa darà loro la forza di fare la cosa giusta e di compiere un gesto di indimenticabile coraggio. Il film Rwanda (in prima assoluta il 1 settembre al Festival di Venezia) racconta una storia vera, ...

Tutti i film del Festival di Venezia 2018 : ... Bruce Webber Friedkin Uncut, Francesco Zippel film Mostra del Cinema Venezia 2018 - Sconfini Blood Kin, Ramin Bahrani Il banchiere anarchico , Giulio Base Il ragazzo più felice del mondo , Gipi ...

Venezia 2018 : da Ryan Gosling a Lady Gaga - le star che saranno al Festival : Nei giorni successivi spazio a Gipi che presenterà nella sezione Sconfini il suo film Il ragazzo più felice del mondo , a Saverio Costanzo che ha adattato per il piccolo schermo il romanzo L'amica ...

Festival di Venezia 2018 - David Cronenberg e lo spirito del nostro tempo tra strazio e filosofia : “La maggior parte degli artisti sono attratti da ciò che è nascosto, da ciò che è proibito, tabù. Se sei un artista serio non può accettare i tabù, qualcosa che non puoi guardare, qualcosa che non puoi pensare, qualcosa che non puoi toccare”. A lungo relegato dalla critica (specie italiana) nelle periferie dell’horror, quello del regista David Cronenberg è in realtà uno fra gli sguardi più originali e complessi ...

La Rai al 75° Festival del Cinema di Venezia : La Rai si conferma main media partner ed host broadcaster della 75ª edizione del Festival di Venezia in partenza il 29 agosto Cresce l’attesa per la 75? Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in partenza da mercoledì 29 agosto al Lido di Venezia. A seguirlo in diretta ci sarà anche la Rai che conferma anche quest’anno il suo ruolo da main media partner ed host broadcaster del Festival del Cinema di Venezia. Venezia ...

Festival di Venezia : 'il nostro limite' tra i finalisti della terza edizione di 'I Love GAI Giovani Autori Italiani' : ... racconta la storia di due Giovani costretti a vivere nell'ipocrisia e nell'infelicità, nascondendo al mondo il loro amore omosessuale. Nel cast Gianfranco Gallo , 'Indivisibili', 'Gomorra " La Serie'...

Hollywood Reporter contro Festival di Venezia/ "Maschilismo tossico" : la replica di Barbera : Hollywood Reporter contro Festival di Venezia: "riflette cultura dell'Italia condita da maschilismo tossico", la replica del direttore Alberto Barbera(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:36:00 GMT)

Festival del Cinema di Venezia 2018 - il film incompiuto di Orson Welles incassa già un premio : C’è un premio già assegnato dalla Mostra del Cinema di Venezia. Ed è un premio speciale per una miriade di motivi: perché si premia un montatore, Bob Murawski (The Hurt Locker, Spider-Man, L’armata delle tenebre, Il grande e potente Oz), perché è un film rimasto incompiuto di un regista incommensurabile, Orson Welles. Murawski riceverà il riconoscimento venerdì 31 agosto alle ore 14 in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della ...

Festival DI VENEZIA 2018/ Le star attese da Lady Gaga a Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal : FESTIVAL di VENEZIA 2018, le star attese al Lido per la Biennale Cinema. Da Lady Gaga a Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal, ecco chi ci sarà e i grandi ritorni(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 07:48:00 GMT)