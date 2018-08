Festival del Cinema di Venezia | Lady Trapp è meravigliosa | Izabel Goulart risplende tra

Tre concerti di Louis Sclavis sul Vesuvio per l'apertura del Pomigliano Jazz Festival : Oltre ai concerti, alle guide all'ascolto ai laboratori ed agli spettacoli per bambini, ci saranno presentazioni di CD e libri, Dj set e varie performance artistiche, si consiglieranno itinerari ...

XV edizione Festival della Mente : da venerdì 31 agosto fino a domenica 2 settembre : 1/4 ...

Festival di Venezia 2018 - First Man : una versione intima e claustrofobica dello sbarco sulla Luna. Ryan Gosling silente e cupo antieroe : “Un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità”. Il Festival di Venezia compie il suo primo realistico allunaggio della storia. First man di Damien Chazelle apre il Concorso per il Leone d’Oro 2018 sbattendoci con rigorosa maestria dentro alla strettissima, angusta, impossibile capsula della navicella spaziale Apollo 11, dentro la quale si sedettero Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Solo che “il primo uomo” del titolo è ...

Al via venerdì 31 agosto il Festival della Mente di Sarzana : La quindicesima edizione del Festival della Mente, il primo Festival in Europa dedicato alla creatività e alla nascita delle idee,

Festival Show - i tormentoni dell'estate cacciano le auto dalle Rive : Sabato dalle 18 traffico sospeso davanti a piazza Unità. Sul palco artisti come Benji&Fede e Il Volo. Previste rigide misure di sicurezza

Ebrezza del vino e musica lirica nel nuovo evento di Pan Opera Festival : Per gli spettacoli in teatro, novità di quest'anno, è stato introdotto il 'biglietto sospeso', pensato per studenti, disoccupati o pensionati al minimo, che possono usufruire di alcuni ingressi ...

Festival di Venezia 2018 - Ryan Gosling arriva al Lido : il suo First Man apre la Mostra del Cinema : Per una strana coincidenza, Ryan Gosling è stato il primo divo di Hollywood a mettere piede al Lido di Venezia: proprio come il suo Neil Armstrong è stato il “First Man” sulla Luna. La pellicola di Damien Chazelle che lo vede protagonista ha dato infatti il via alla 75esima Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia, diretta da Alberto Barbera. La Universal Pictures ha scelto infatti il Lido per ...

A Sarzana il Festival della mente : Sono oltre 60 gli ospiti italiani e internazionali che si alternano in incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale, in 39 incontri per esplorare, attraverso punti ...

Michele Riondino - "padrino" al Festival del Cinema di Venezia/ Salvini : "lo incontrerei volentieri per..." : Michele Riondino, cerimoniere della 75° Mostra del Cinema di Venezia, racconta i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, esprimendo anche le sue idee politiche.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:37:00 GMT)

ANNA FOGLIETTA/ "Un giorno all'improvviso" al Festival del Cinema di Venezia : "Il mio personaggio? Fortissimo" : ANNA FOGLIETTA interpreta il ruolo di una donna affetta da narcisismo patologico nel film "Un giorno all'improvviso" alla Mostra del Cinema di Venezia.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:37:00 GMT)

Festival DI VENEZIA 2018/ Foto - i look delle star : Naomi Watts sbarca in Laguna come una vera diva : Piovono critiche sulla settantacinquesima edizione del FESTIVAL di VENEZIA: in lizza per il Leone d'Oro c'è un'unica regista donna, mentre, sul web, arriva l'embargo per le recensioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:50:00 GMT)

In attesa del Festival di Venezia - Lady Gaga posa senza veli per i suoi fan : Tra le tante pellicole attesissime all'edizione 2018 del Festival del Cinema di Venezia c'è «A star is born», esordio alla regia di Bradley Cooper che dirige Lady Gaga. Il film sarà presentato al Lido ...

Festival del cinema di Venezia 2018. Riondino apre i pronostici sui meglio vestiti : Solo al quarto, quinto giorno si potranno davvero tirare le prime somme in merito allo stile al 75simo Festival del cinema di Venezia, ma, considerata la ricca lista di star della regia e dell’interpretazione coinvolte nella gara (e no) quest’anno, qualche protagonista sulla fiducia si può già individuare. Uno su tutti: Ryan Gosling, vate (inconsapevole?) del vestire ‘figo’. Ma la passerella verrà calcata anche dal ...