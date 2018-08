Festa della Madonna della Montagna | si inizia oggi con l' accensione del falò ' U ' Mbitu'

Festa della Madonna della Guardia - al via le celebrazioni al Santuario : Angelo Bagnasco per ricondurre i recenti fatti di cronaca alla figura di Maria: la tragedia di Ponte Morandi , la coesione sociale dimostrata dalla città e la sua grande determinazione a ripartire. ...

La prevenzione del bullismo è il tema della 19esima ' Festa Solidale' : Prevenire il bullismo : questo il tema della 19esima edizione della 'Festa Solidale' organizzata dalla Chiesa Avventista del Settimo Giorno presso la propria sede in via Moretti a Case Finali di Cesena.

Pallanuoto - Coppa Italia 2018-2019 : sorteggiata la prima fase. Il programma della maniFestazione : sorteggiata dalla FIN la prima fase per quanto riguarda la Coppa Italia di Pallanuoto maschile per la prossima stagione. Il regolamento prevede, come di consueto, tre gironi da quattro squadre in tre città diverse (Genova, Roma e Bogliasco), con le prime due squadre di ogni raggruppamento che accedono al turno successivo, le Final Eight, dove sono già di diritto le attesissime Pro Recco e AN Brescia. prima Fase Girone A (a Genova): SC Quinto, ...