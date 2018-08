Festa della Creatività a Campotosto

Internet e grandi eventi : Ivo partner della Festa de Il Fatto Quotidiano : Saranno quattro giorni molto intensi di musica, incontri e spettacoli. Si apre con la "Serata Verdone" giovedì 30 agosto alle 21.30 con l'attore romano che racconta i suoi personaggi e come questi ...

Rocca di Papa - il maniFestante con il dono della sintesi. Ecco come spiega il dramma dei migranti della Diciotti : Durante un collegamento in diretta della trasmissione InOnda (La7) con Rocca di Papa un manifestante pro accoglienza ha riassunto il dramma dei migranti della nave Diciotti. Un siparietto che non è passato inosservato per il linguaggio colorito e la sintesi usata dal manifestante L'articolo Rocca di Papa, il manifestante con il dono della sintesi. Ecco come spiega il dramma dei migranti della Diciotti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le foto della maniFestazione contro il razzismo a Milano : Hanno partecipato almeno 10mila persone, mentre Matteo Salvini incontrava il primo ministro ungherese Viktor Orbán The post Le foto della manifestazione contro il razzismo a Milano appeared first on Il Post.

Festa della Madonna della Montagna - si inizia oggi con l'accensione del falò 'U 'Mbitu' : Durante le serate della novena spettacoli musicali e di intrattenimento, in Piazza Macrì, ore 22 Taurianova Summer 2018.

La Festa della birra si fa a Trento Sud Doppio tendone e luna park : «Poi quando abbiamo individuato la soluzione in realtà ci era stata riproposta - svela Enzo Di Gregorio, amministratore della Edg Spettacoli srl, la società che organizza l'evento - ma ormai avevamo ...

I video della maniFestazione contro Orban a piazza San Babila a Milano : C'è un'Italia che non ci sta alla politica dell'odio e del rancore': Il video live integrale degli interventi sul palco di Europa Senza Muri, la manifestazione contro Orban: Pippo Civati a piazza San ...

La Festa delle idee e della creatività - è il Festival delle Mente a Sarzana : Incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento animeranno la città ligure dal 31 agosto al 2 settembre . Al centro della rassegna stavolta è il concetto di comunità intesa in ...

Festa della Madonna della Guardia - al via le celebrazioni al Santuario : Angelo Bagnasco per ricondurre i recenti fatti di cronaca alla figura di Maria: la tragedia di Ponte Morandi , la coesione sociale dimostrata dalla città e la sua grande determinazione a ripartire. ...

La Festa della Zucca a Venzone - Date 2018 : Si inizia sabato alle 13 con l'apertura delle taverne e si prosegue fino a sera con spettacoli e animazioni medievali , giocolieri, cantastorie, mangiafuoco e degustazioni di piatti a base di Zucca . ...

Burattini in Festa. Parte la III edizione con tanti artisti nei viali della Festa dell'Unità : ... Luca Rosetti del Teatro Lunatico con il Leo Magic Show, la storica Compagnia Burattini Città di Ferrara con lo spettacolo Il rapimento della principessa Annabella, Spettacoli Atuttotondo con Il ...

Formula 1 - GP Belgio : tutti gli scatti della Festa Ferrari a Spa. FOTO : Il trionfo di Vettel a Spa ha colorato di rosso il weekend di Formula 1 in Belgio, con una settimana di anticipo rispetto al fine settimana di Monza. Rivivamo la vittoria della Rossa con le FOTO ...

Festa della birra - tutto pronto a Marina di Carrara : ecco cosa ci sarà : Oltre ai mega boccali di birra, allo stinco, ai pretzel, ai würstel all'intrattenimento con musica tipica e spettacoli, i visitatori potranno godere delle variegate proposte di Tutti in Fiera - 31° ...

La prevenzione del bullismo è il tema della 19esima 'Festa Solidale' : Prevenire il bullismo: questo il tema della 19esima edizione della 'Festa Solidale' organizzata dalla Chiesa Avventista del Settimo Giorno presso la propria sede in via Moretti a Case Finali di Cesena.

Pallanuoto - Coppa Italia 2018-2019 : sorteggiata la prima fase. Il programma della maniFestazione : sorteggiata dalla FIN la prima fase per quanto riguarda la Coppa Italia di Pallanuoto maschile per la prossima stagione. Il regolamento prevede, come di consueto, tre gironi da quattro squadre in tre città diverse (Genova, Roma e Bogliasco), con le prime due squadre di ogni raggruppamento che accedono al turno successivo, le Final Eight, dove sono già di diritto le attesissime Pro Recco e AN Brescia. prima Fase Girone A (a Genova): SC Quinto, ...