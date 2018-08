Federica Pellegrini e Alberto Tomba la nuova coppia dell’estate

Federica Pellegrini : ‘Filippo Magnini? Mi ha cancellata dalla sua vita’ : “Magnini? Non mi ha fatto neanche gli auguri. Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita”. Federica Pellegrini al settimanale Chi in edicola mercoledì 29 agosto torna a parlare della storia finita con il collega Magnini (che ormai ha occhi solo per Giorgia Palmas). Eppure, a suo dire, lei non avrebbe alcun problema a interfacciarsi con il suo ex: ...

Federica Pellegrini : «Sto pensando di lasciare il nuoto» : Dice il filosofo che il cuore ha le sue ragioni che la mente non comprende. Per Federica Pellegrini la massima sembra adattarsi perfettamente. «Il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita». Tradotto significa che entro qualche mese deciderà se smettere definitivamente con il nuoto. È un fulmine in ...

Nuoto - Federica Pellegrini e il ritiro : la campionessa di Spinea ha ancora qualcosa da dimostrare? : “Il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita”. Sono queste le parole che hanno scosso tutti gli appassionati di sport e di Nuoto. Federica Pellegrini, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 30° compleanno, ci sta pensando e non una cosa tanto per…ma parliamo di una riflessione ...

Federica Pellegrini rivela : “Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto. Troppe delusioni fuori dalla vasca” : “Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto: il mio cuore mi dice di smettere per le Troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita”. In un’intervista al settimanale Chi, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini ammette di pensare al ritiro. “Ho festeggiato ben tre volte: con la squadra, con le mie amiche del ...

Federica Pellegrini : "Con Magnini rapporti interrotti - non mi ha fatto neanche gli auguri. Un figlio? Vedremo" : Tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini i rapporti sono ancora tesi. A rivelarlo è la stessa campionessa di nuoto in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi. “Non mi ha fatto neanche gli auguri. Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l'ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti”.Magnini ...