Farmaci | sviluppato antidolorifico sicuro che non crea dipendenza

meteoweb.eu

: RT @amicidiisraele: Due ricercatori del dipartimento di informatica del Technion – Israel Institute of Technology di Haifa hanno sviluppato… - fulviogilardi : RT @amicidiisraele: Due ricercatori del dipartimento di informatica del Technion – Israel Institute of Technology di Haifa hanno sviluppato… - ldelnegro2 : RT @amicidiisraele: Due ricercatori del dipartimento di informatica del Technion – Israel Institute of Technology di Haifa hanno sviluppato… - donmimi : RT @amicidiisraele: Due ricercatori del dipartimento di informatica del Technion – Israel Institute of Technology di Haifa hanno sviluppato… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Con il sostegno dell’Istituto nazionale per l’abuso di droghe, ricercatori della Wake Forest School of Medicine hannounche non provoca: il composto è apparsoed efficace su modello animale ed è stato denominato “At-121″: produce effetti analgesici simili alla morfina nei primati non umani. I risultati sono stati pubblicati su”Science Translational Medicine“. “Abbiamo verificato che l’At-121 èe non, oltre a essere un farmacoefficace. In più, questo composto è anche efficace nel bloccare l’abuso di oppioidi da prescrizione, proprio come fa la buprenorfina con l’eroina, quindi speriamo possa essere usato per trattare sia il dolore e che l’abuso di oppiacei,” ha confermato Mei-Chuan Ko, professore di fisiologia e farmacologia ...