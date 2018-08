Farmaci | oltre 200 per bambini approvati in Europa in 10 anni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Tra il 2007 e il 2017 sono stati autorizzati più di 200 medicinali perin, pari al 25% di tutti i nuoviche hanno ricevuto l’ok per la commercializzazione nel vecchio continente in 10. A tracciare il bilancio è l’European Medicines Agency (Ema). Ireagiscono in modo diverso airispetto agli adulti, motivo per cui è importante che i medicinali vengano adeguatamente studiati per i pazienti pediatrici. In seguito all’introduzione di un regolamento europeo in materia nel 2007, le aziende farmaceutiche sono tenute a tenere in considerazione i bisogni terapeutici deidurante la ricerca e lo sviluppo dei loro prodotti. Questo regolamento ha dato vita al Comitato pediatrico in seno all’Ema, responsabile della revisione dei piani di indagine pediatrica. La norma ha anche aumentato la consapevolezza della necessità di ...