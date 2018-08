F24 compensazioni a rischio | criteri di sospensione delle deleghe

leggioggi

: RT @fiscoetasse: Sospensione delle deleghe F24 con compensazioni che presentano profili di rischio: provvedimento delle Entrate con criteri… - andrea_passini : RT @fiscoetasse: Sospensione delle deleghe F24 con compensazioni che presentano profili di rischio: provvedimento delle Entrate con criteri… - wwweDottocom : Possibile la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento (modelli F24) contenenti compensazioni che pres… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Definiti dall’Agenziaentrate ie modalità per ladell’esecuzionedi pagamento – modelli F24 – che contenganodi profili a. Si tratta di un blocco di pagamento per verificare il corretto utilizzo del credito. Con un provvedimento (il numero n. 195385 del 28 agosto 2018) le Entrate hanno dato attuazione alla disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2018 secondo cui, allo scopo di contrastare il fenomenoindebitedi crediti d’imposta, L’Agenziaentrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzionedi pagamento che presentano profili di: se a seguito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell’F24, la delega viene regolarmente eseguita; in caso contrario, i versamenti e le...