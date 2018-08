F1 | Sebastian Vettel | “Vogliamo fare qualcosa di speciale a Monza”; Kimi Raikkonen

Sebastian Vettel punta sul fattore Monza per avvicinare Hamilton in classifica : ... poi, le Frecce d'argento a Monza hanno vinto tutte e quattro le ultime edizioni, avendo a disposizione una Power Unit dominante sui lunghi rettilinei del circuito più veloce del mondo. L'anno scorso ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Sebastian Vettel e Lewis Hamilton - due campioni agli antipodi. Chi vincerà? : Il conto alla rovescia sta per terminare. Il Tempio della velocità è pronto per ospitare il quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno e la sfida tra Ferrari e Mercedes è decisamente serrata. Sono 17 le lunghezze che separano Sebastian Vettel da Lewis Hamilton, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti. L’animo del tedesco ha ripreso vigore dopo il successo di Spa (Belgio), sverniciando l’avversario lungo il ...

F1 - GP Italia 2018 : Sebastian Vettel punta sul fattore Monza per avvicinare Hamilton in classifica : 17. Un numero che molti considerano portatore di sfortuna. Per Sebastian Vettel, invece, appare davvero scintillante. Non eccezionale, ma sicuramente incoraggiante. 17, infatti, sono i punti di distacco in classifica nei confronti di Lewis Hamilton e, per come erano andate le qualifiche del GP del Belgio, potevano essere anche più dei 24 con i quali la gara aveva preso il via. Invece, come ben sappiamo, il tedesco della Ferrari ha vinto di ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti di Sebastian Vettel a Monza. Quella prima vittoria con la Toro Rosso… : Attesa febbrile per il GP d’Italia. Monza è pronta a colorarsi di rosso e sostenere la Ferrari. Un film che si ripete anno dopo anno: in questa stagione, però, le motivazioni sono ancora più alte perché la Ferrari e Sebastian Vettel sono in piena corsa per giocarsi il titolo. Lewis Hamilton è ancora in vantaggio, di 17 punti, ma il successo in Belgio ha rilanciato le ambizioni di Seb e del Cavallino. Monza rappresenterà uno spartiacque ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel torna dalle vacanze e sbanca Spa - ora punta alla doppietta a Monza : I 44 giri del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno di ieri Sebastian Vettel li aveva già immaginati nella sua testa nel corso della sosta agostana. Il tedesco, infatti, era arrivato alle vacanze con il morale sotto i tacchi, per colpa dell’errore di Hockenheim e della beffa di Budapest, dove poteva vincere a mani basse, prima dell’arrivo della pioggia nel corso della qualifica. Il ferrarista si era già visto tutta la gara. ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2018 : gli highlights della gara - vittoria memorabile di Sebastian Vettel! Battuto Hamilton : Spettacolo incredibile durante il GP del Belgio 2018, non sono mancate emozioni nella tredicesima tappa del Mondale F1 corsa sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps. Sebastian Vettel ha vinto grazie a un bel sorpasso su Lewis Hamilton lungo il rettilineo del Kemmel nel corso del primo giro, ma non sono mancati incidenti e colpi di scena. Di seguito il VIDEO con gli highlights del GP del Belgio 2018. FOTOCATTAGNI Clicca qui ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Sebastian Vettel accorcia le distanze - -17 da Lewis Hamilton : Sebastian Vettel si è portato a 17 punti di distacco da Lewis Hamilton nella Classifica del Mondiale piloti F1. Il tedesco della Ferrari ha conquistato il GP del Belgio 2018 proprio davanti al britannico e ha così recuperato sette lunghezze fondamentali per tenere aperti i conti. La lotta tra i due titani è sempre più intensa, chi vincerà il quinto titolo iridato della carriera? Classifica Mondiale piloti ...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “È stato un grande weekend. Ora a Monza con ottimismo!” : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio di F1. Il tedesco ha superato Lewis Hamilton subito dopo la partenza e si è involato verso una grande vittoria, con cui si è portato a 17 punti dal britannico. Comprensibile la sua soddisfazione, espressa subito dopo l’arrivo: “Ho fatto una bella partenza, Lewis mi ha spinto tanto a sinistra ma sapevo che avevo una possibilità più avanti“. Possibilità che Vettel ha sfruttato alla ...

Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio : La 13ª prova del Mondiale di Formula Uno va a Sebastian Vettel. Il pilota tedesco della Ferrari ha preceduto al

F1 - GP Belgio 2018 : Sebastian Vettel vince e tiene acceso il Mondiale! Ferrari autoritaria - Hamilton sconfitto. Out Raikkonen : Uno strepitoso Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio 2018, tredicesima tappa del Mondiale F1. La gara di Spa-Francorchamps rappresentava uno snodo cruciale dell’intera stagione, il tedesco della Ferrari è riuscito a conquistare il successo in faccia a Lewis Hamilton e ha recuperato parte dello svantaggio in classifica generale: il teutonico ora si trova a 17 punti di distacco dal Campione del Mondo in carica, settimana prossima la ...

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 : È arrivato davanti a Lewis Hamilton, dopo averlo sorpassato nel primo giro The post Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 appeared first on Il Post.

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono pronti per conquistare e Spa e una fetta di titolo : Hamilton contro Vettel, sulla pista più bella del mondo. Non ci rimane che gustarci l'evento che, ad occhio e croce, potrebbe davvero lasciare il segno nella storia, recente e meno, della Formula Uno.

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono pronti per conquistare e Spa e una fetta di titolo : Se già da giovedì si sapeva che il Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno sarebbe stato di grande importanza per numerose motivazioni, dopo le qualifiche di ieri si può già affermare che la gara di Spa-Francorchamps rischia, già oggi, di diventare fondamentale per quanto riguarda il Mondiale nel suo complesso. I due grandi rivali, distanziati di 24 punti in classifica generale, sono pronti alla battaglia. Lewis Hamilton dalla pole position, ...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “Potevo dare di più ma il secondo posto è buono. Abbiamo un gran passo gara” : Sebastian Vettel è stato ancora una volta beffato dalla pioggia e non è riuscito a conquistare la pole position del GP del Belgio 2018 che sembrava scontata. A Spa-Francorchamps, infatti, ha fatto capolino l’acqua nel Q3 proprio come era successo in Ungheria e Lewis Hamilton è riuscito a emergere strappando la partenza al palo proprio davanti al tedesco. Il pilota della Ferrari annuncia comunque battaglia per la gara di domani e nelle ...