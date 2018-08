F1 | Ricciardo incassa i complimenti di Hamilton | “scelta coraggiosa andare in Renault

sportfair

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Il pilota della Mercedes ha commentato la scelta di, che ha deciso di lasciare la Red Bull per sposare il progetto dellaNella prossima stagione Danielcorrerà con la, lasciando dopo tante stagioni la Red Bull. Una scelta difficile ma convinta quella dell’australiano, che hato idi Lewisper il coraggio dimostrato in questo importante passo della sua carriera: “sono molto felice per, è sempre coraggioso prendere una decisione fuori dall’ordinario, sapendo che le persone avranno opinioni diverse a riguardo, e lo è ancora di più a metà stagione, senza sapere come andranno le cose il prossimo anno. E’ un momento emozionante per lui, molte persone nella vita hanno paura del cambiamento, di fare cose diverse, e quindi rimangono bloccate in una situazione che non è la più felice per loro, ...