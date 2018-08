F1 Milano Festival | la Ferrari in Darsena con Vettel e Räikkönen FOTO

Formula 1 Milano Festival - Vettel : Monza è come un campionato : Il Tempio aprirà le porte da domani, consueto programma del week end, Gran Premio d'Italia al via con le parole del giovedì, prima di andare in pista. Fuori dal Tempio c'è lo spettacolo portato a un ...

Monza ma non solo - Milano si prepara al Gp d’Italia : tutto pronto per il ‘Formula 1 Milan Festival 2018’ [GALLERY] : La città di Milano ha organizzato un apposito evento in vista del Gp d’Italia in programma a Monza nel week-end Il Gp d’Italia è ormai alle porte, Monza si prepara ad accogliere il circus dopo l’emozionante gara di Spa. Un week-end mozzafiato, reso ancora più speciale dall’evento che la città di Milano ha organizzato a partire da domani: si tratta del “Formula 1 Milan Festival 2018”, in programma da ...

Milano : F1 sbarca in Darsena - festival al via dal 29 agosto al 1 settembre (2) : (AdnKronos) - Il fulcro delle attività del festival sarà il F1 Park, che ospiterà una corsa dimostrativa attraverso un inedito circuito cittadino: "La competizione automobilistica è nel dna di questa bellissima città -dichiara Sean Bratches, managing director, commercial operations di Formula 1- e n

BAD BUNNY e OZUNA : pubblico in delirio al Milano Latin Festival! : ... i rapper Sfera Ebbasta e Gué Pequeno tra il pubblico di lunedì - hanno riempito il Milano Latin Festival lunedì 30 luglio e mercoledì 1° agosto e hanno assistito a due degli spettacoli più attesi e ...

Ufficiale la data della finale del Wind Summer Festival a Milano per eleggere il tormentone dell’estate : La data della finale del Wind Summer Festival a Milano è finalmente Ufficiale. Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi sono pronti ad approdare sul palco di Piazza Duomo per la finalissima della manifestazione canora registrata in Piazza del Popolo a Roma dal 22 al 25 giugno. Secondo quanto riportano i palinsesti Mediaset, la finale del Wind Summer Festival sarà trasmessa in diretta nella serata del 16 settembre con alcuni dei ...

Milano Film Festival 28 settembre 7 ottobre 2018 - tutte le anticipazioni : La XXIII edizione di Milano Film Festival, guidata dal nuovo direttore artistico Gabriele Salvatores in co-direzione con Alessandro Beretta , in direzione dal 2011, , si svolgerà dal 28 settembre al 7 ...

Lavoro : dal 3/9 Film Festival a Milano : ANSA, - Milano, 28 LUG - La 14/a edizione del Labour Film Festival di Miulano, tra le principali rassegne del genere in Italia, si terrà a Sesto San Giovanni , Milano, , la ex-Stalingrado d'Italia, ...

ALANIS MORISSETTE/ Milano Summer Festival : come uscire vivi dagli anni 90 : Tutto esaurito al Milano Summer Festival per l'unica apparizione italiana di ALANIS MORISSETTE, protagonista di un concerto di rara bellezza e potenza musicale. PAOLO VITES(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:35:00 GMT)Che cosa resta dell'alt. country/ Cowboy Junkies e Jayhawks, i nuovi dischi: ecco tutto quello che contaALICE IN CHAINS IN ITALIA/ La passione che non muore

