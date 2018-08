F1 Mercedes | Hamilton | «Non sono preoccupato | le prossime gare saranno rivelatrici»

F1 - Hamilton striglia la Mercedes : “bisogna migliorare - non posso fare sempre miracoli” : Il pilota della Mercedes mette in guardia il proprio team in vista del Gp di Monza, dove la Ferrari arriva da favorita dopo la vittoria di Spa Il momento non è certamente dei migliori, la sconfitta subita a Spa brucia eccome e la Mercedes ha tutte le intenzioni di riscattarsi già a Monza. Photo by JOHN THYS / AFP L’obiettivo è quello di permettere ad Hamilton di recuperare il terreno perso in Belgio, ma non sarà facile vista la ...

Formula 1 - Hamilton sulla lotta Ferrari Mercedes : 'Non possiamo continuare a bluffare' : Hamilton, infatti, ha sottolineato come la Scuderia campione del mondo abbia svolto un buon lavoro nelle gare che hanno preceduto la pausa estiva, raccogliendo forse più di quanto sperato, ma questo, ...

F1 - Charlie Whiting sulle dichiarazioni di Hamilton : “Il trucco della Ferrari? Stanno facendo un buon lavoro e Mercedes deve fare meglio” : Lewis Hamilton prova ad aggiustare il tiro, come era già avvenuto nel post gara a Silverstone (Gran Bretagna). Poco dopo il termine del GP del Belgio (13° round del Mondiale 2018 di Formula Uno), con vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel, il britannico aveva commentato il trionfo del tedesco in questo modo: “La Ferrari deve avere trovato qualche trucco sulla sua macchina“. Una posizione un po’ fuori luogo che Lewis ha poi ...

F1 - analisi GP Belgio 2018 : la Ferrari risponde di rabbia alla Mercedes - Vettel ferma la fuga di Hamilton e ora arriva Monza… : Sebastian Vettel la voleva con tutte le sue forze questa vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula Uno 2018. Deve averci pensato lungo tutto il corso di questo mese di agosto che, ai suoi occhi, dev’essere sembrato infinito. Voleva rifarsi. Voleva rimettere la sua Ferrari davanti a tutti e fermare l’onda inesorabile che stava cavalcando Lewis Hamilton. Fino alla Q3 di ieri i suoi piani erano stati rispettati. Poi, per ...

F1 - analisi GP Belgio 2018 : la Ferrari risponde di rabbia alla Mercedes - Vettel ferma la fuga di Hamilton e ora arriva Monza.. : Sebastian Vettel la voleva con tutte le sue forze questa vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula Uno 2018. Deve averci pensato lungo tutto il corso di questo mese di agosto che, ai suoi occhi, dev’essere sembrato infinito. Voleva rifarsi. Voleva rimettere la sua Ferrari davanti a tutti e fermare l’onda inesorabile che stava cavalcando Lewis Hamilton. Fino alla Q3 di ieri i suoi piani erano stati rispettati. Poi, per ...

Formula 1 - Hamilton alla Mercedes : 'Acceleriamo nella seconda parte della stagione' : 'Quindi abbiamo del lavoro da fare, abbiamo delle cose da migliorare', ha detto il quattro volte campione del mondo. Anche il capo della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato di aspettarsi uno scontro ...

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton - il pilota perfetto. In fuga nel Mondiale con una Mercedes inferiore. Stravinto (finora) il duello con Vettel : E finalmente si ricomincia. Ci eravamo lasciati in Ungheria, sul circuito dell’Hungaroring, dove Lewis Hamilton aveva completato l’opera, dopo la magica pole sotto la pioggia, mettendo in scena una tanto noiosa quanto perfetta esibizione. Per Lewis è arrivata così la quinta vittoria stagionale che ha rafforzato la propria leadership nella classifica generale. Il vantaggio dell’alfiere della Mercedes è cresciuto a 24 punti nei ...

F1 Mercedes - Hamilton teme la Ferrari : «E' più veloce» : TORINO - I 24 punti di distacco che lo separano da Sebastian Vettel, non fanno stare tranquillo il campione del mondo in carica, che ha ammesso di temere la Ferrari. Lewis Hamilton, al sito ufficiale della Formula 1 ha dichiarato che la monoposto del cavallino rampante è più veloce delle frecce d'argento. ...

F1 - Hamilton individua il punto debole della Mercedes : 'bisogna migliorare in qualifica. La vittoria in Ungheria? Una sorpresa' : Photo4/LaPresse C'è qualcosa da migliorare in casa Mercedes , il campione del mondo lo sottolinea senza mezzi termini: ' il nostro focus in questo momento è sul fare in modo di migliorare in ...

F1 - Hamilton individua il punto debole della Mercedes : “bisogna migliorare in qualifica. La vittoria in Ungheria? Una sorpresa” : Il pilota della Mercedes ha analizzato questa prima parte di stagione, confermando come la Mercedes debba migliorare in qualifica Cinque pole position a testa tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, un perfetto equilibrio che tuttavia non lascia tranquillo il britannico. Photo4/LaPresse C’è qualcosa da migliorare in casa Mercedes, il campione del mondo lo sottolinea senza mezzi termini: “il nostro focus in questo momento è sul ...

Mercedes - Hamilton : 'A Budapest le Ferrari erano veloci ma vincere è un bonus per noi' - : 'Una giornata bellissima, davanti a un pubblico fantastico. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, sapevamo che le Ferrari sarebbero state molto veloci in questo weekend e aver portato a casa questi ...

Formula 1 Ungheria : la pioggia bacia Mercedes - Hamilton fa il resto : Inarrivabile. Come spesso accade su pista bagnata. Lewis Hamilton si conferma il più forte. E la pioggia nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria crea le condizioni ideali per Mercedes per ...

F1 Ungheria - Hamilton : «Doppietta grandiosa» per la Mercedes : BUDAPEST - Lewis Hamilton non esita a definire 'grandiosa' , la pole conquistata sotto la pioggia al Gran Premio di Ungheria e la 'doppietta per il team' , visto che dietro di lui partirà il compagno ...

F.1 - GP d'Ungheria - Mercedes monopolizza la prima fila : Hamilton in pole : Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Ungheria, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1. La pioggia ha totalmente sconvolto i valori in pista, che vedevano la Ferrari quasi irraggiungibile in condizioni di asciutto: sull'asfalto bagnato dell'Hungaroring, l'inglese della Mercedes ha ottenuto il miglior tempo, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. La Ferrari si deve accontentare solamente della seconda fila, ...