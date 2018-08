F1 | GP Italia 2018 | le gomme Pirelli che porteranno a Monza Ferrari e Mercedes Analisi e

US Open 2018 - tutti gli Italiani in campo mercoledì 29 agosto. Programma - orari e tv : Inizia il secondo turno allo US Open. Gli italiani impegnati oggi a Flushing Meadows saranno sei, di cui quattro in singolare. Le attenzioni sono tutte per Camila Giorgi, che avrà l’onore di calcare il palcoscenico del Louis Armstrong affrontanto Venus Williams. Una sfida affascinante per l’azzurra, con un solo precedente, vinto dall’americana al terzo set (Australian Open 2015). Tre, invece, gli uomini in campo in singolare. ...

US Open 2018 : i risultati di martedì 28 agosto. Federer e Djokovic al secondo turno - solo Fognini vince della truppa Italiana : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. Federer, Djokovic, ZVEREV OK – Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (29 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta lontana da quota 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 03:46:00 GMT)

POSTE ItaliaNE - 1580 ASSUNZIONI ENTRO IL 2018/ Ultime notizie - contratti a tempo determinato : i requisiti : POSTE ITALIANE, 1580 ASSUNZIONI ENTRO il 2018: Ultime notizie, contratti a tempo determinato. I requisiti necessari: domande da presentare ENTRO il 30 settembre. Le info utili.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:54:00 GMT)

Hockey prato - Hockey Series 2018 : Italia-Repubblica Ceca 4-3 - ottimo esordio per gli Azzurri : ottimo esordio per la Nazionale italiana maschile di Hockey prato nell’Open di Gniezno (Polonia), manifestazione che rientra nelle Hockey Series, competizione lanciata questa stagione dalla Federazione Internazionale e funzionale anche in ottica olimpica. L’Italia (n.37 del mondo) si è imposta 4-3 contro la Repubblica Ceca (n.28 del ranking) mettendo in mostra una prova di grande autorità. Azzurri che hanno iniziato nel migliore dei ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 28/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,89 miliardi di euro, con un incremento di ben 727,4 milioni, pari al 62,...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 85% - Atlantia a -3 - 15% (28 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari comincia a intravvedere i 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:46:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Atlantia a -3 - 5% - Fca a +1 - 5% (28 agosto 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari comincia a intravvedere i 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:47:00 GMT)

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti di Sebastian Vettel a Monza. Quella prima vittoria con la Toro Rosso… : Attesa febbrile per il GP d’Italia. Monza è pronta a colorarsi di rosso e sostenere la Ferrari. Un film che si ripete anno dopo anno: in questa stagione, però, le motivazioni sono ancora più alte perché la Ferrari e Sebastian Vettel sono in piena corsa per giocarsi il titolo. Lewis Hamilton è ancora in vantaggio, di 17 punti, ma il successo in Belgio ha rilanciato le ambizioni di Seb e del Cavallino. Monza rappresenterà uno spartiacque ...

Offerte telefonia mobile agosto 2018 : le migliori promozioni minuti e giga di TIM - Vodafone - Wind e 3 Italia : Offerte telefonia mobile agosto 2018 le migliori promozioni di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia Offerte telefonia mobile agosto 2018: le migliori promozioni minuti e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3 ...

Sorteggio gironi Champions League 2018-2019 : che cosa rischiano le Italiane : Per la prima volta dopo nove stagioni l'Italia approccia la massima competizione per club con ben quattro squadre: Juventus...

Pallavolo – Verso i Mondiali 2018 : tutto esaurito per la prima amichevole dell’Italia maschile a Padova : Sold out per la prima amichevole a Padova, biglietti ancora disponibili a Siena A meno di due settimane dalla sfida inaugurale di Roma contro il Giappone (19.30), l’attesa per il Mondiale è già alle stelle. Se per la gara d’esordio al Foro italico i tagliandi sono già terminati da tempo, anche per i due test-mach contro la Cina, in programma a Padova il 2 settembre (ore 18.00) e a Siena il 6 settembre (ore 18.00), prosegue la caccia al ...

Volley - Mondiali 2018 : i grandi ritorni di Zaytsev e Juantorena basteranno a rendere l’Italia competitiva? : La coppia dei sogni si riforma per l’appuntamento più atteso, il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmani Juantorena tornano in azzurro per spingere più in alto possibile l’ItalVolley nell’appuntamento iridato, primo passo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ma soprattutto occasione imperdibile per rinverdire i fasti degli anni ‘90 di una Nazionale italiana che non vince più nulla dal 2005, quando la squadra targata Montali si impose ...

