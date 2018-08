F1 | GP Italia 2018 | come vedere in tv il fine settimana di Monza Orari e programma su

Hockey prato - Hockey Series 2018 : ancora ottima Italia - 1-1 con l’Ucraina : ancora una buona uscita per la nazionale maschile di Hockey su prato alle Hockey Series 2018 di Gniezno, in terra polacca. Dopo la bellissima vittoria di ieri con la Repubblica Ceca l’Italia di Roberto Da Gai ha affrontato un altro avversario sulla carta favorito, come l’Ucraina, numero 25 del ranking mondiale (gli azzurri sono 37mi), pareggiando per 1-1 al termine di un incontro giocato davvero in maniera positiva dalla selezione ...

ANNABELLE/ Su Italia 1 il film con Annabelle Wallis (oggi - 29 agosto 2018) : Su Italia 1 va in onda il film Annabelle considerato lo spin-off di L'evocazione - The Conjuring. Nel cast troviamo Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard ed Eric Ladin.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Golf - European Tour 2018 : Thorbjorn Olesen prova ad essere profeta in patria nel Made In Denmark - l’Italia spera con Edoardo Molinari : La straordinaria vittoria di Andrea Pavan nel D+D Real Czech Masters è ancora ben presente negli occhi e nella mente degli appassionati italiani di Golf. Ma per l’European Tour 2018 è già tempo di guardare avanti, proiettandosi verso il Made In Denmark, torneo che andrà in scena tra giovedì 30 agosto e domenica 2 settembre sul percorso par 71 del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus, in Danimarca. Svariati grandi protagonisti del circuito ...

Fastweb - contro costi occulti tlc serve normativa per più trasparenza - Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018 : Fastweb ha puntato su una strategia 'paghi quel che compri' contro i costi occulti delle tlc. Ma pochi operatori l'hanno seguito e l'operatore lancia l'idea di una normativa ad hoc che valga per tutti ...

Stop al 'caro-scuola' - accordo tra librai e consumatori - Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018 : Porre un freno ai rincari per i libri di testo, garantire i buoni scuola e dare informazioni trasparenti. Sono i principi base dell'accordo tra Adiconsum e Ali, l'Associazione librai Italiani di ...

Treu - Cnel - - studio per valutare qualità contratti - Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018 : Oltre 900 contratti collettivi nazionali non rispettano le norme sulla salute e la sicurezza per i lavoratori. Per questo Cnel, Inps e ministero del Lavoro puntano a valutare e riorganizzare l'intero ...

Spread in aumento - costi e rischi in vista dell'autunno - Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018 : Da maggio il differenziale di rendimento tra Btp e Bund tedeschi è aumentato in media di circa cento punti base. Se si mantenesse tale, comporterebbe un aumento della spesa per interessi del 12% al ...

Italia Economia n. 35 del 29 agosto 2018 : 120 SECONDI DI NOTIZIE:- Facebook. Pulizie d'agosto per Facebook e Instagram. Il gruppo da miliardo e mezzo di utenti attivi ha rimosso 652 tra pagine e account fake dai social network.- Export. La ...

Classifica Vuelta 2018 / Maglia rossa Kwiatkowski : gli Italiani in graduatoria (5^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018: la Maglia rossa e le altre graduatorie. In testa alla corsa troviamo sempre Michal Kwiatkowski, ma il podio virtuale è cambiato con la presenza di Buchmann e Yates(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:11:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : fuga a 25 - ci sono anche 6 Italiani! (5^ tappa) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 5^ tappa Granada-Roquetas de Mar, 188,7 km: vincitore, percorso e orario di un’altra frazione mista (oggi mercoledì 29 agosto)(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:01:00 GMT)

F1 - GP Italia Monza 2018 : Sebastian Vettel e Lewis Hamilton - due campioni agli antipodi. Chi vincerà? : Il conto alla rovescia sta per terminare. Il Tempio della velocità è pronto per ospitare il quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno e la sfida tra Ferrari e Mercedes è decisamente serrata. Sono 17 le lunghezze che separano Sebastian Vettel da Lewis Hamilton, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti. L’animo del tedesco ha ripreso vigore dopo il successo di Spa (Belgio), sverniciando l’avversario lungo il ...

F1 - GP Italia 2018 : Sebastian Vettel punta sul fattore Monza per avvicinare Hamilton in classifica : 17. Un numero che molti considerano portatore di sfortuna. Per Sebastian Vettel, invece, appare davvero scintillante. Non eccezionale, ma sicuramente incoraggiante. 17, infatti, sono i punti di distacco in classifica nei confronti di Lewis Hamilton e, per come erano andate le qualifiche del GP del Belgio, potevano essere anche più dei 24 con i quali la gara aveva preso il via. Invece, come ben sappiamo, il tedesco della Ferrari ha vinto di ...

Apple Black Friday 2018 : data - offerte in Italia e negozi aderenti : Il Black Friday 2018 di Apple è una tradizione americana, che oramai si è diffusa anche nel nostro continente. Il venerdì nero, tradotto in Italiano, permette ai commercianti e ai clienti di comprare diversi tipi di oggetti a prezzi scontatissimi. L’aumento degli acquisti, sia online che offline, ha fatto riflettere i commercianti riguardo la semplicità e la grande possibilità di guadagni che questa iniziativa ha creato, diffondendo quindi il ...

Beach volley - Finale Campionato Italiano 2018 Catania. Tutti assieme appassionatamente : tornano le star azzurre sulla sabbia siciliana : Paolo Nicolai e Daniele Lupo, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth: ci sono Tutti i protagonisti della stagione internazionale al via della Finale del Campionato Italiano di Catania in programma da venerdì a domenica sulla sabbia siciliana che ospiterà tutte le coppie azzurre che hanno conquistato nella stagione appena conclusa del World Tour almeno una volta il podio: in campo maschile Abbiati/Andreatta, terzi ...