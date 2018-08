F1 – Dai tifosi calorosi al fortuito incidente di Vettel | le IMMAGINI dei momenti più

Juve - Dybala acclamato Dai tifosi alla Continassa : Paulo Dybala spera di ritrovare la maglia da titolare contro il Parma dopo aver guardato tutta la partita contro la Lazio dalla panchina. Come riporta Sky Sport l'argentino è stato tra i calciatori bianconeri più acclamati al suo arrivo alla Continassa dove c'erano circa 100 tifosi ad attendere l'arrivo dei calciatori della Juventus. L'entusiasmo ...

Sorpresa per Hamsik : targa Dai tifosi juventini : NAPOLI - Il capitano del Napoli Marek Hamsik da oggi è cittadino onorario di Castel Volturno , comune del Casertano dove la società azzurra ha insediato il suo quartier generale e dove lo slovacco ...

Hamsik - una targa Dai tifosi della Juve : CASTEL VOLTURNO, CASERTA, - Il capitano del Napoli Marek Hamsik da oggi è cittadino onorario di Castel Volturno , comune del Casertano dove la società azzurra ha insediato il suo quartier generale e ...

Curva Nord proibita Dai tifosi alle donne - Carolina Morace : 'Vietare a questi uomini di entrare allo stadio' : 'A chi chiede di riservare ai soli maschi i posti in prima fila in Curva andrebbe vietato l'ingresso allo stadio. Anche il sessismo è violenza'. È il commento di Carolina Morace, attuale allenatore ...

Bonucci fischiato Dai tifosi della Juventus a Verona : TORINO - Fischi dei tifosi bianconeri a Leonardo Bonucci nei primi minuti di Chievo-Juventus . I primi tocchi dell'ex difensore del Milan , tornato a Torino quest'anno dopo una stagione, sono stati ...

La telerivoluzione pagata Dai tifosi. Ecco come vedere la serie A 2018-19 : Sky Sport, Sky Calcio e Sky Q come detto, fino allo scorsa stagione, la tv satellitare tra smetteva tutto il campionato di serie A. Per questo campionato, invece, ha in esclusiva 266 partite sulle ...

Bonucci perdonato Dai tifosi della Juventus?/ Pace fatta a Villar Perosa - difensore acclamato : Bonucci perdonato dai tifosi della Juventus? Il difensore, tornato in bianconero dopo la parentesi al Milan, è stato acclamato dai sostenitori a Villar Perosa(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 14:58:00 GMT)

Higuain a Milano per le visite mediche - il bomber è accolto Dai tifosi in festa : Gonzalo Higuain arriva alla Clinica "La Madonnina" di Milano, sede delle visite mediche dei neo-calciatori del Milan. accolto da decine di tifosi in festa, l'argentino si è dimostrato disponibile a ...

Uefa sanziona il Marsiglia per incidenti causati Dai suoi tifosi : L’Olympique Marsiglia dovrà giocare a porte chiuse la prossima partita casalinga in Europa League, secondo quanto stabilito dalla Uefa oggi, che ha sanzionato la squadra francese per gli incidenti causati dai propri tifosi. L’autorità calcistica europea ha inflitto una multa di 100.000 euro alla squadra di Rudi Garcia, che sarà esclusa da qualsiasi torneo europeo se i suoi tifosi saranno recidivi nelle prossime due stagioni. La ...

La Uefa sanziona il Marsiglia per gli incidenti causati Dai tifosi : una gara a porte chiuse : L'Olympique Marsiglia dovrà giocare a porte chiuse la prossima partita casalinga in Europa League, secondo quanto stabilito dalla Uefa oggi, che ha sanzionato la squadra francese per gli incidenti ...

Francia campione del mondo - l'inviato di France 24 'assalito' Dai tifosi (video) : I Mondiali di calcio si sono appena conclusi con la vittoria della nazionale Francese su quella croata. Gli occhi del mondo erano tutti puntati su Mosca e sull'atto finale del torneo, compresi evidentemente quelli mediatici, dai canali nazionali Francesi e croati che hanno seguito con un occhio di riguardo particolare l'evento.Abbiamo conosciuto bene l'eco mediatico di una finale di calcio, quindi l'attenzione che viene dedicata e come si ...

