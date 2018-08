F1 | circus sbarca in Darsena a Milano | festival in città fino a sabato

F1 : il circus potrebbe sbarcare a Miami? Vicina la firma del contratto con Liberty Media : La Formula Uno potrebbe sbarcare a Miami? Parrebbe proprio di sì. Come riporta it.motorsport.com, le autorità della città statunitense si ritroveranno per decidere se fare una proposta a Liberty Media per organizzare un Gran Premio in città. La commissione cittadina della metropoli dovrà votare la prossima settimana, infatti, per autorizzare un rappresentante della giunta a negoziare un contratto con Liberty Media. L’obiettivo è quello di ...