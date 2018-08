F1 – Arrivabene in una versione inedita al pubblico di Milano | “vi dico una cosa mai

sportfair

: RT @MARCORO85689092: Le parole di Maurizio Arrivabene sono una scarica di grinta e adrenalina pura! Forza Ferrari! ???????? #f1milanfestival #… - ElDiablo2111 : RT @MARCORO85689092: Le parole di Maurizio Arrivabene sono una scarica di grinta e adrenalina pura! Forza Ferrari! ???????? #f1milanfestival #… - CaptainFran97 : RT @MARCORO85689092: Le parole di Maurizio Arrivabene sono una scarica di grinta e adrenalina pura! Forza Ferrari! ???????? #f1milanfestival #… - MARCORO85689092 : Le parole di Maurizio Arrivabene sono una scarica di grinta e adrenalina pura! Forza Ferrari! ????????… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Maurizioe il discorso ‘rock’ aldiall’evento spettacolare di F1 in vista del Gp di Monza Grande spettacolo oggi aper l’arrivo della F1: in attesa di vedere i ferraristi, in compagnia dei piloti della Sauber Alfa Romeo, partecipare ad un evento unico, durante il quale sfrecceranno a bordo delle loro monoposto in un breve circuito cittadino. Photo4 / LaPresse Non poteva mancare Maurizio, team principal Ferrari: “penso che in Italia non ci sia bisogno di Maurizio per far si che la gente faccia il tifo per la Ferrari, è bello vedere il calore della gente, bello da parte nostra venire qui per questa esibizione, noi avremo una grande responsabilità in pista domenica, ma col 12° uomo in campo, il nostro, ci sentiremo più protetti ed aiutati, speriamo bene. Riguardo a noi ho letto tanti articoli che mi ...