F1 | a Milano tifosi in delirio per la Ferrari

F1 – Pizza - gelato e l’amore per la Ferrari : Vettel sorride e scherza con i tifosi di Milano : Sebastian Vette ringrazia e saluta i fan di Milano: le parole del Ferrarista in vista del Gp di Monza Grande spettacolo oggi a Milano per l’arrivo della F1: in attesa di vedere i Ferraristi, in compagnia dei piloti della Sauber Alfa Romeo, partecipare ad un evento unico, durante il quale sfrecceranno a bordo delle loro monoposto in un breve circuito cittadino. Matteo Corner/LaPresse Non poteva mancare Vettel a questo grande evento ...

Tragedia Genova : tifosi genoani : in lutto - no trasferta a Milano : Roma, 16 ago., askanews, - 'La nostra città è in lutto e per dignità, rispetto e dolore, la tifoseria del Genoa non assisterà alla partita prevista domenica allo stadio Meazza di San Siro'. E' questa ...

Crollo Ponte Genova : i tifosi del Genoa in lutto - saltano la trasferta di Milano : “La nostra città è in lutto e per dignità, rispetto e dolore, la tifoseria del Genoa non assisterà alla partita prevista domenica allo stadio Meazza di San Siro”. E’ la decisione presa dagli ultrà del Genoa dopo il Crollo di Ponte Morandi che ha causato 39 morti. In attesa di sapere se Milan-Genoa “sarà rinviata dai signori del calcio, noi abbiamo deciso che il settore a noi riservato sarà, qualora si disputi ...

Odissea per i tifosi del Toro diretti a Liverpool : il volo da Milano non parte - in 50 chiedono i danni : Odissea per i tifosi del Toro che oggi volevano assistere al debutto della squadra di Mazzarri a Liverpool. ...

Higuain a Milano per le visite mediche - il bomber è accolto dai tifosi in festa : Gonzalo Higuain arriva alla Clinica "La Madonnina" di Milano, sede delle visite mediche dei neo-calciatori del Milan. accolto da decine di tifosi in festa, l'argentino si è dimostrato disponibile a ...

Mondiali Russia 2018 – Prima i sorrisi - poi l’amarezza : tifosi croati delusi nei pub di Milano [GALLERY] : Prima le risate e poi le lacrime per i tifosi della Croazia riunitisi a Milano per vedere insieme la finale dei Mondiali di Russia 2018 La Francia alza la coppa del mondo al cielo allo stadio Luzhniki di Mosca 20 anni dopo la Prima volta: la magica notte del 3-0 allo Stade de France contro il Brasile in cui i transalpini si laurearono per la Prima volta nella loro storia campioni del mondo; da Francia 1998 ad oggi per i transalpini 5 ...

E' già Juve-Inter! Skriniar torna a Milano - i tifosi : 'Fermerai Ronaldo' : Lì, i suoi tifosi si sono scatenati, con tantissimi commenti sulla scia del seguente: 'Spero Ronaldo vada alla Juve almeno gli fai vedere chi é il difensore più forte del mondo'. Un post condiviso da ...

Nainggolan passa all'Inter - accolto a Milano dai suoi nuovi tifosi : Quella di ieri è stata per Nainggolan una giornata densa di emozioni contrastanti. Infatti, dopo le dichiarazioni discutibili rilasciate nei giorni scorsi, soprattutto sul fatto che sarebbe stata la Roma a cederlo e non lui a voler andare via, ora è davvero ufficiale il suo passaggio all'Inter e, al suo arrivo a Milano, i tifosi nerazzurri gli hanno riservato una entusiastica accoglienza. Il personaggio "fuori dal comune" Radja ...

Il Ninja infiamma l'Inter. Nainggolan a Milano - i tifosi impazziti e Spalletti carica : 'Quello che serviva' : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Radja Nainggolan alle ore 20.25 ha raggiunto il 'Meliá' di Milano per ricevere il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi. tifosi che, riporta La Gazzetta dello Sport , hanno risposto come meglio non avrebbero potuto, con cori a non finire dopo un'attesa che durava dalle 16, quando i primi appassionati hanno fatto capolinea all'esterno dell'hotel, il quartier ...