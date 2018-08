Evan Peters ed Emma Roberts sul set di American Horror Story Apocalypse tra scheletri da

optimaitalia

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Il 12 settembre si avvicina a grandi passi così come il ritorno diednei panni dei loro storici personaggi in. Il nuovo capitolo della serie antologica di Ryan Murphy regalerà al pubblico un crossover di "Murder House" e "Coven" e questo significa che molti personaggi saranno chiamati a fare un doppio lavoro o a rispolverare vecchi abiti.Questo è il casto died. Il primo ha già annunciato che sarà un eccentrico parrucchiere gay nel nuovo capitolo della serie ma questo non sarà il suo unico ruolo visto che l'attore rivisiterà il suo primissimo ruolo nella serie ovvero quello del famigerato "Rubber Man" alias Tate Langdon. Lo stesso Ryan Murphy lo ha mostrato sui social lasciando capire che sarà proprio lui uno dei piloni centrali di questa stagione in quanto padre dell'Anticristo.Proprio nella prima ...