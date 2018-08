Europa League | serata storica per il Lussemburgo | il Dudelange a caccia di una clamorosa

Sorteggi Europa League - il Milan “scala” di fascia : tutti i dettagli : Sorteggi Europa League, il Milan avrà una big nel proprio girone a causa del coefficiente Uefa che si è abbassato rispetto alla scorsa annata Sorteggi Europa League, il Milan non sarà in prima fascia come nella passata edizione della competizione. Sì perchè il club rossonero, ha ‘perso’ i punti dell’ultima partecipazione alla Champions League in relazione al coefficiente Uefa, dato che il calcolo si basa sugli ultimi 5 ...

Sorteggio Europa League 2018-2019 : le possibili avversarie del Milan. Incertezza sulla fascia di partenza : Venerdì 31 Agosto a Montecarlo (ore 18.00) il Milan conoscerà il proprio destino nei gironi di Europa League. E’ il giorno del Sorteggio ed i rossoneri ci sono arrivati dopo un’ estate travagliata e piena di colpi di scena, prima con l’esclusione dalle coppe e poi con la riammissione grazie al TAS La squadra di Gattuso, però, non sa ancora in quale fascia finirà. Occorrerà attendere l’esito degli spareggi di Champions ...

Sorteggi Europa League 2018 - quello che c'è da sapere sul sorteggio : regole : Prima l'inizio dei campionati, poi i Sorteggi di Champions League, infine quelli di Europa League. È tutto pronto per la nuova stagione calcistica 2018/2019 e venerdì 31 agosto sarà la giornata ...

Preliminari Champions League - l’Ajax torna tra le grandi d’Europa : nell’urna di Monaco anche Aek e Young Boys : Nell’urna di Monaco ci saranno anche Aek, Young Boys e Ajax: ecco i risultati delle partite dei Preliminari di Champions League Dopo i match di ritorno validi per i Preliminari di Champions League, sono state decise le squadre che accedono all’urna di Monaco che deciderà i gironi della competizione europea. L’Aek, grazie ad un pareggio in casa, si qualifica per la fase a gironi di Champions League. A seguire il club greco ...

Pronostico Burnley vs Olympiakos - Europa League 30-8-2018 e Analisi : Europa League 2018-2019, play-off ritorno, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Burnley-Olympiakos, giovedì 30 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Burnley-Olympiakos, giovedì 30 agosto. A Turf Moor ci si gioca l’accesso alla fase a gironi di Europa League dopo il 3-1 dell’andata in favore dei greci. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Burnley e Olympiakos? Momento ...

Europa League - il greco Sidiropoulos designato per il match di ritorno tra Copenaghen e Atalanta : L’arbitro greco Sidiropoulos è stato designato per dirigere il ritorno dei Play-Off di Europa League tra Copenaghen e Atalanta Sarà il greco Tasos Sidiropoulos ad arbitrare Copenaghen-Atalanta, ritorno del Play-Off di Europa League in programma giovedì alle 18.30 in Danimarca (all’andata 0-0). Ellenici anche gli assistenti Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis, oltre al quarto uomo Anastasios Papapetrou. ...

Copenhagen-Atalanta - Ritorno Europa League 2018-2019 : programma - orari e tv : Giovedì 30 agosto, ore 18.30 Copenhagen , Den, Atalanta , Ita, diretta tv su Sky Sport / diretta streaming su SkyGo / diretta live testuale integrale su OA Sport

Europa League Atalanta - contro il Copenaghen arbitra Sidiropoulos : BERGAMO - Definita la terna arbitrale per la gara di ritorno dei playoff di Europa League . In campo giovedì alle 18.30, Copenaghen - Atalanta sarà arbitrata dal greco Tasos Sidiropoulos . Greci anche ...

Pronostico Copenhagen vs Atalanta - Europa League 30-8-2018 e Analisi : Europa League 2018-2019, play-off ritorno, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Copenhagen-Atalanta, giovedì 30 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Copenhagen-Atalanta, giovedì 30 agosto. Copenhagen e Atalanta si giocano l’accesso alla fase a gironi di Europa League dopo lo 0-0 dell’andata. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Copenhagen e Atalanta? Il Copenhagen deve ...

Pronostico Molde vs Zenit - Europa League 30-8-2018 e Analisi : Europa League 2018-2019, play-off ritorno, Analisi e Pronostico di Molde-Zenit, giovedì 30 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Molde-Zenit, giovedì 30 agosto. Molde e Zenit si giocano l’accesso alla fase a gironi di Europa League dopo il 3-1 dell’andata in favore degli ucraini. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Molde e Zenit? Il Molde è reduce da una sconfitta in campionato e in casa per 3-2 con il ...

Europa League 2018-2019 : sorteggio fase a gironi. Programma - orari e tv : Si terrà venerdì 31 il sorteggio della fase a gironi dell’edizione 2018-2019 dell’Europa League, la numero 48 complessiva e la decima sotto l’attuale denominazione della seconda coppa per importanza nel panorama del calcio europeo. Milan e Lazio, esentate dai preliminari e già ai gironi, attendono di scoprire se l’Atalanta riuscirà o meno a superare il Copenaghen e andrà a far loro compagnia. Il sorteggio della fase a ...

Sorteggio Europa League 2018-2019 : le possibili avversarie di Milan e Lazio. Da evitare Arsenal - Chelsea e Villareal in prima fascia : Il Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018/19 si svolgerà venerdì alle ore 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo e coinvolgerà almeno due squadre italiane. Lazio e Milan si sono garantite la qualificazione diretta al tabellone principale della seconda coppa europea calcistica grazie al 5° ed al 6° posto raggiunti al termine dell’ultimo campionato di Serie A, mentre l’Atalanta (settima in campionato) è stata costretta ...

Sorteggio Europa League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orari e tv. Le fasce per stabilire i gironi : Si svolgerà venerdì 31 agosto alle ore 18.00 il Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019, competizione a cui prenderanno parte anche il Milan e la Lazio, a cui potrebbe aggiungersi l’Atalanta se dovesse superare il turno contro il Copenaghen. Al Grimaldi Forum di Montecarlo l’urna andrà a delineare gli abbinamenti dei 12 gruppi, ciascuno composto da 4 squadre, che caratterizzeranno la fase antecedente ai turni ...

Europa League - scontri ad Atene prima di Olympiakos-Burnley. Feriti 5 tifosi inglesi : Chris Wood e Mohamed Camara durante il match di Europa League disputato ad Atene. Ap La vittoria dell'Olympiakos contro il Burnley viene macchiata dagli scontri che hanno preceduto l'incontro al Pireo:...