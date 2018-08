Eleonora Contin morta in Mozambico La donna di Chiavenna era scomparsa durante

MOZAMBICO - RITROVATA ITALIANA SCOMPARSA IN MARE/ Ultime notizie - Eleonora Contin morta durante immersione : MOZAMBICO, ITALIANA SCOMPARSA durante l'immersione sub: Ultime notizie, Eleonora Contin sparita mentre era in vacanza col marito, scatta raccolta fondi. Trovato il corpo questa mattina(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:33:00 GMT)

Trovata morta Eleonora Contin - scomparsa durante un’immersione in Mozambico : La 34enne non era più riemersa dalla mattina del 25 agosto. Il marito aveva raccolto fondi sul web per le ricerche. Il corpo trovato su una spiaggia a circa 40 chilometri di distanza: probabilmente è annegata per la corrente

Milano. Trovato nella notte il corpo di Eleonora Contin : Le speranze sono terminate per Eleonora Contin, la giovane lombarda dispersa in mare in Monzambico. Una fonte diretta ed attendibile

Eleonora Contin - giovane sub scomparsa in mare in Mozambico - il marito : «Aiutatemi a ritrovarla» : Una giovane di Chiavenna, Eleonora Contin, 34 anni, dalla mattina del 25 agosto risulta dispersa nelle acque della barriera corallina del Mozambico. Eleonora, durante un'immersione in mare, all'...

Il dolore di Chiavenna e Milano per Eleonora Contin : E’ stata portata via dall’Oceano Indiano durante un’immersione tra le acque del Mozambico sabato mattina. Alcune fonti, al momento non