Ebola in Congo | mobilitazione Unicef per 82mila bambini nelle zone colpite

meteoweb.eu

: «Noi lottiamo contro Ebola Voi in Italia contro i vaccini»: Decine di morti in 15 giorni in Congo in una città non… - bergamopost : «Noi lottiamo contro Ebola Voi in Italia contro i vaccini»: Decine di morti in 15 giorni in Congo in una città non… - ActualitiyItaly : RT @ultimenotizie: Nella Repubblica Democratica del #Congo è salito a 75 il numero dei morti causati dal riesplodere del virus #Ebola. Lo r… - pilli55 : RT @Scacciavillani: Scoppiata epidemia di ebola in Congo. Il governo grullo legaiolo dovrebbe cogliere l’occasione per immunizzarsi con il… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Oltre 82.500si preparano al nuovo anno scolasticoareedall’nella parte orientale della Repubblica Democratica del: l’sta ampliando i programmi per l’istruzione, la salute, l’acqua e i servizi igienico-sanitari per aiutare le scuole a fornire ambienti per l’apprendimento sicuri pere insegnanti. “L’istruzione è un diritto per ogni bambino ed è essenziale per sviluppare il loro pieno potenziale. Soprattutto in periodi di crisi come durante l’epidemia di, le scuole per isono vitali per trovare una stabilità, imparare misure di prevenzione e ricevere supporto psicosociale“, ha dichiarato Gianfranco Rotigliano, rappresentantein Repubblica Democratica dela seguito di una missione a Mangina, epicentro dell’epidemia di. “Ogni sforzo deve essere fatto per garantire un inizio del nuovo ...