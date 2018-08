E' record per lo spumante italiano all' estero

Wall Street : terza seduta di fila da record per S&P 500 e Nasdaq : New York, 28 ago., askanews, - Per la terza seduta di fila, l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno chiuso la seduta odierna in territorio record. L'indice benchmark non è però riuscito a mantenersi ...

Tiro con l’arco – Europei Targa : record per le azzurre nel compound a Legnica : record Europeo per le azzurre del compound agli Europei di Legnica L’Italia parte subito col piede giusto agli Europei di Legnica (Pol) dove la squadra compound femminile firma il nuovo record europeo: 2087 punti per Anastasia Anastasio, Marcella Tonioli e Irene Franchini, che superano di 16 punti il precedente primato, sempre italiano, realizzato nel 2012 da Tonioli, Anastasio e Longo. Al termine delle qualifiche individuali Tonioli è ...

Caldo record in Cina : temperature mai così alte dal 1961 : Un’estate da record in Cina, dove hanno vissuto la stagione più calda in oltre 50 anni, dal 1961. La temperatura media nazionale si è attestata a 22 °C, 1 in più rispetto alla norma, mentre 55 stazioni di rilevamento hanno registrato record per le temperature massime. Lo ha riferito l’agenzia cinese Xinhua citando l’ente meteorologico locale. Le alte temperature sono durate più a lungo, hanno interessato un maggior numero di ...

Hawaii - la tempesta tropicale Lane ha prodotto 1321 mm di pioggia : nuovo record per lo Stato - 2° posto in tutti gli USA [GALLERY] : 1/29 ...

Eddie Murphy batte ogni record : sarà padre per la decima volta : In arrivo un'enorme felicità per Eddie Murphy, che all'età di 57 anni si appresta a diventare padre per la decima volta. Come riportato su Fox News, è il secondo figlio che l'attore aspetta dalla sua fidanzata, Paige Butcher, modella australiana di 39 anni, con cui fa coppia dal 2012. Il parto è atteso per il prossimo dicembre, come hanno annunciato con una nota ufficiale i genitori. Il comico americano è padre ...

Asta record in California per Ferrari 250 GTO del 1962 : oltre 48 milioni di dollari : Teleborsa, - Cifra record per una Ferrari 250 GTO del 1962: esattamente 48.405.000 dollari sono stati necessari al facoltoso acquirente per aggiudicarsi la prestigiosa vettura. E' avvenuto a Monterey, ...

Asta record : 48 - 4 milioni per Ferrari 250 GTO del 1962 : Una Ferrari 250 GTO del 1962 è stata battuta all'Asta per la cifra record di 48.405.000 dollari da RM Sotheby's a Monterey, in California. La cifra rappresenta il nuovo record di...

Asta record in California per Ferrari 250 GTO del 1962 : oltre 48 milioni di dollari : Cifra record per una Ferrari 250 GTO del 1962: esattamente 48.405.000 dollari sono stati necessari al facoltoso acquirente per aggiudicarsi la prestigiosa vettura. E' avvenuto a Monterey, celebre ...

Nuovo record per una Ferrari 250 GTO : battuta all'asta per 48 milioni di dollari : Negli anni è diventata l'auto d'epoca più ambita fra i collezionisti di tutto il mondo, nonché quella con le quotazioni più alte: parliamo della Ferrari 250 GTO , la Rossa più esclusiva di tutti i tempi. L'ultima è andata all'asta poche ore fa, con RM Sotheby's, alla Monterey Car ...

Asta da record per una Ferrari 250 GTO : 48 - 4 milioni di dollari : Milano, 27 ago., askanews, - Una Ferrari 250 GTO del 1962 è stata battuta all'Asta per la cifra record di 48.405.000 dollari da RM Sotheby's a Monterey, in California. La cifra rappresenta il nuovo ...

Auto d'epoca : Ferrari venduta per 48 milioni dollari - è record : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nuovo record per la Nissan Leaf - dalla Polonia al Giappone" : ...- spiega Kaminski - dimostra la fattibilità di un viaggio a zero emissioni a bordo di un'auto 100% elettrica ed è un esempio per gli esploratori che vogliono visitare gli angoli più remoti del mondo ...

FOSSANO/ Tra didattica e musica un'edizione record per il Vocalmente Festival : Con la 'prima italiana' del trio svedese Dirty Loops si è chiusa a FOSSANO la quinta edizione di ' Vocalmente Festival ', una delle principali rassegne di musica 'a cappella' in Italia e nel mondo, ...

Wall Street : venerdi' scorso seduta record per S&P 500 e Nasdaq grazie a Powell : ... Donald Trump, dicendo che i rialzi "graduali" dei tassi restano "appropriati" e che l'economia e' e restera' "forte". Gli investitori hanno ignorano il fallimento del quarto round di negoziati ...