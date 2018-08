E' morta Eleonora Contin - scomparsa durante un'immersione in Mozambico - : La 34enne di Chiavenna era scomparsa il 25 agosto durante un'immersione con il marito. Ancora da chiarire le cause del decesso. L'orchestra Verdi di Milano, per cui Eleonora lavorava, ha pubblicato un ...

Trovata morta Eleonora Contin - era scomparsa durante un'immersione con il marito : La 34enne si trovava in vacanza in Mozambico insieme al marito. Di lei si erano perse le tracce nella mattina del 25 agosto...

Eleonora Contin morta in Mozambico. La donna di Chiavenna era scomparsa durante un'immersione : È stata trovata senza vita Eleonora Contin, 34 anni, originaria di Chiavenna in provincia di Sondrio. Il 25 agosto la donna era scomparsa durante un'immersione nelle acque della barriera corallina del Mozambico. Contin era in compagnia del marito Matteo Gobbi quando è stata inghiottita dall'acqua. Il Corriere della Sera riferisce che il corpo della donna è stato rinvenuto nella notte tra martedì e mercoledì su ...

MOZAMBICO - RITROVATA ITALIANA SCOMPARSA IN MARE/ Ultime notizie - Eleonora Contin morta durante immersione : MOZAMBICO, ITALIANA SCOMPARSA durante l'immersione sub: Ultime notizie, Eleonora Contin sparita mentre era in vacanza col marito, scatta raccolta fondi. Trovato il corpo questa mattina(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:33:00 GMT)

Trovata morta Eleonora Contin - scomparsa durante un’immersione in Mozambico : La 34enne non era più riemersa dalla mattina del 25 agosto. Il marito aveva raccolto fondi sul web per le ricerche. Il corpo trovato su una spiaggia a circa 40 chilometri di distanza: probabilmente è annegata per la corrente

Eleonora Pedron e il messaggio per la sorella Nives morta a 14 anni : Un post che ha commosso tutti. Eleonora Pedron sui social ha deciso di ricordare la sorella Nives , morta a soli 14 anni per un incidente. Il dramma si è consumato circa 20 anni fa, ma la Pedron con ...

Eleonora Pedron ricorda Nives - la sorella morta / "Quanto avrei voluto crescere insieme a te" : Eleonora Pedron, attraverso i social, ha pubblicato una foto che la ritrae con la sorella Nives, venuta a mancare all'età di 14 anni. La sua triste dedica(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 16:25:00 GMT)